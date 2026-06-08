La cantante peruana Nicole Zignago, hija del cantautor Gian Marco Zignago, confirmó a través de sus redes sociales que tuvo que ser operada de emergencia luego de sufrir fuertes dolores que la llevaron a atenderse en un centro médico. El diagnóstico fue apendicitis y tuvo que ser intervenida rápidamente.

A través de sus historias de Instagram, Nicole Zignago confirmó que su intervención quirúrgica resultó exitosa y que ahora se encuentra en proceso de recuperación, por lo tanto, se vio obligada a cancelar un concierto previsto en México el pasado sábado 6 de junio.

Como se sabe, la artista peruana iba a presentarse en la antesala del show de Sebastián Yatra en Puebla, México (como parte de la gira “Entre tanta gente”); sin embargo, canceló dicho concierto tras ser operada de emergencia.

Nicole Zignago, hija de Gian Marco, fue operada de emergencia por apendicitis. (Foto: Difusión)

“Amigos de Puebla, lamento informar que no podré realizar el opening show de ‘Entre tanta gente’ hoy. Anoche atravesé un dolor muy fuerte, resultó siendo apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia”, explicó Zignago en su publicación.

“Tengo que hacer reposo obligatorio por los próximos días. Perdón, tenía muchísimas ganas de encontrarnos. Pronto nos veremos en su hermosa ciudad con nuestro ‘Enamorada tour’ el 10 de octubre. Con mucho amor, Nic”, agregó en su historia de Instagram.

Poco después, la cantante compartió una fotografía suya desde la cama del centro médico donde guarda reposo tras la operación. El mensaje sirvió para aclarar que había cometido un error ortográfico en su mensaje anterior. “Perdón, sigo anestesiada”, escribió.

Hija de Gian Marco, fue operada de emergencia por apendicitis. (Foto: Instagram / @nic_)

Como se sabe, Nicole Zignago, más conocida en el mundo artístico como ‘Nic’, estrenó su segundo álbum de estudio el pasado mes de abril del presente año. “Enamorada”, título oficial del proyecto, marca un punto de inflexión en su carrera y la consolida como una de las voces más prometedoras del pop latino actual.