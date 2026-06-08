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Hija de Gian Marco, fue operada de emergencia por apendicitis. (Foto: Instagram / @nic_)
Hija de Gian Marco, fue operada de emergencia por apendicitis. (Foto: Instagram / @nic_)
Por Redacción EC

La cantante peruana Nicole Zignago, hija del cantautor Gian Marco Zignago, confirmó a través de sus redes sociales que tuvo que ser operada de emergencia luego de sufrir fuertes dolores que la llevaron a atenderse en un centro médico. El diagnóstico fue apendicitis y tuvo que ser intervenida rápidamente.

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