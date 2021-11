Acaba de ser anunciado como el siguiente intérprete del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, y no ha parado de agradecer. El actor Nico Ponce participará de la primera producción peruana de Netflix.

El también cantante de 35 años está involucrado con la televisión desde muy pequeño; ya que trabajó en diversos comerciales, obras de teatro y novelas. Aunque también ha tenido su paso por la música.

En el 2010, Nico incursionó en la industria al grabar el tema “Me estoy enamorando” junto al grupo dominicano A tiempo. Además, en los últimos cinco años ha trabajado con grandes artistas peruanos como Eva Ayllón. Conoce más sobre el actor aquí.

Las series nacionales

Uno de sus primeros papeles dentro de la pantalla chica fue en la serie producida por Efraín Aguilar y América Televisión “Al fondo hay sitio”. El actor le dio vida a Fabricio Becerra, el enamorado de la protagonista Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) en la primera temporada del 2009.

Su personaje no es aceptado por la familia Maldini y él termina traicionando a Fernanda con su mejor amiga Camila. Después de ello, la historia de Fabricio culmina y Nico Ponce sale de la serie para viajar a Colombia y seguir creciendo.

De regreso en Perú, el actor es llamado para protagonizar “Gamarra” (2011), una telenovela de drama producida para América TV, basada en la vida de los trabajadores del emporio comercial más importante del país.

Nico Ponce es Héctor Gamarra, padre de un niño al que le pone el nombre de su padre Moisés, quien fue un próspero empresario que falleció trágicamente. Años después de ese suceso, Héctor se verá enfrentado a su hermano Aquiles por la empresa familiar.

Ponce también integró el elenco de “Mi amor el wachiman”. En la serie de Michelle Alexander, Nico dio vida a Tristán Calvo Vergaray, uno de los personajes principales que apoya a Salvador Gutiérrez (Christian Domínguez) cuando llega desde Ica y no tiene dónde quedarse.

El actor participó durante las tres temporadas que tuvo “Mi amor el wachiman”, desde el 2012 hasta el 2014. La serie tuvo el respaldo del público y Nico Ponce es especialmente recordado por su papel en esta producción.

Nico Ponce en "Cholo Powers". (Foto: Archivo GEC)

Posteriormente, se le presentó la oportunidad de formar parte de la teleserie “Cholo Powers” (2013) junto a Gino Pesaressi, Christian Domínguez, Emanuel Soriano y André Silva. La preparación incluyó que Nico Ponce se ponga en forma a base de agotadoras rutinas de ejercicios.

Su personaje Jaime tiene esposa y una hija de 8 años. Al quedarse sin trabajo e ingresos, forma una empresa para animar en todo tipo de eventos junto a sus compañeros. Una historia muy divertida que gustó al público; incluso logramos ver al actor haciendo ´sexy dance´ en algunas escenas de “Cholo Powers”, para lo cual tuvo apoyo de un coreógrafo.

Nico Ponce junto a Gino Pesaressi, Christian Domínguez, Emanuel Soriano y André Silva en "Cholo Powers". (Foto: Archivo GEC)

Paralelamente, en el 2013 estuvo grabando “Yo no me llamo Natasha 2″ en el personaje de Pío Zambrano. Uno de los últimos papeles de Nico Ponce en la televisión peruana fue Édgar Garibán Morales en la telenovela “Ojitos Hechiceros” de 2018 junto a Melissa Paredes, quien interpreta a la protagonista Estrella.

El salto a la pantalla grande

El talento de Nico Ponce le permitió participar de otras producciones nacionales que fueron llevadas al cine. Su primer proyecto protagónico fue el filme de terror “Cementerio general”, en el cual actuó junto a Leslie Shaw y Marisol Aguirre.

Bajo la dirección de Dorian Fernández-Moris, el filme narra la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en el cementerio para jugar a la ouija y son sorprendidos con una serie de eventos paranormales. Nico Ponce tuvo el encargo de interpretar a Gabriel.

Tras su estreno en 2013, la película peruana fue una de las más vistas de los últimos quince años en ese entonces, llevando a las salas a 503 mil espectadores; aunque estuvo por debajo de “Asu Mare” y “Pantaleón y las visitadoras” en dicho ranking publicado por UIP. Asimismo, cuatro años después, Nico volvió a la pantalla grande con “Los concha”, película estrenada en 2017 donde compartió roles con Katy Jara, Ximena Hoyos, Nicolás Fantinato, entre otros.

Su paso por los reality

La incursión en los concursos de televisión se dio en 2012 con “El gran show”, el programa conducido por Gisela Valcárcel. Nico Ponce ingresó al reality como reemplazo del torero Alfonso de Lima, pero, unas galas después, fue eliminado tras entrar en sentencia junto a Johany Vegas, quien fue salvado por el público.

Ponce también fue un ´chico reality´. Él estuvo en la cuarta temporada de “Esto es Guerra” emitida en el 2013. En ese entonces, el actor había ganado popularidad por su papel ‘Tristán’ en “Mi amor, el wachimán”. “Nikko Ponce, el ‘wachiman’ y cantante. Estás guapísimo, bienvenido. Me encanta que estés acá, lo máximo”, fueron las palabras de bienvenida de la conductora Johanna San Miguel.

Aunque a los pocos meses, y tras sufrir un accidente de moto mientras se dirigía al estudio de América Televisión, comunicó que no podría reincorporarse a la competencia, ya que tenía una lesión en la pierna que requería un largo tratamiento.

Tras su recuperación, fue llamado para formar parte de “Combate” en ATV. El actor integró el equipo verde, pero después de unas semanas decidió alejarse del programa. El conductor Gian Piero Díaz destacó la humildad y el buen desempeño durante su participación.

(Foto: Captura ATV)

“A mí este canal, la producción y mis compañeros me recibieron con mucho cariño. Me he divertido mucho. Ha sido una experiencia muy grata. Combate definitivamente es una familia. Pero por cuestiones laborales y de mi carrera voy a tener que dejar Combate el viernes”, anunció Ponce en esa oportunidad.

En el 2018, Nico Ponce se unió a Michelle Soifer en la competencia de “El artista del año: el dúo perfecto”. En su primera presentación bailaron al ritmo de “Me enamoré de ti” y, a pesar de no poder ensayar juntos previamente, asombraron al jurado, quienes le otorgaron una de las más altas calificaciones.

Michelle Soifer y Nico Ponce. (Foto: Instagram)

Sin embargo, la pareja fue eliminada por el público a las pocas semanas tras su baile al ritmo de “Como quién pierde una estrella”. Al parecer, no habrían tenido buena química y eso se habría evidenciado en sus demás actuaciones.

Un año después volvió a “El artista del año”, donde tuvo destacadas presentaciones. Una de ellas fue junto a la cantante Ruth Karina y otra durante su brillante interpretación del repertorio de Juan Luis Guerra que dejó impresionado al jurado. Sin embargo, el actor no pudo vencer a su compañero cubano Nesty y tuvo que abandonar el programa de talentos.

(Foto: Captura América TV)

La oportunidad de oro

El último jueves 4 de noviembre, se conoció que Nico Ponce sería el encargado de encarnar al futbolista Paolo Guerrero en la primera serie peruana producida por el gigante del streaming Netflix. El cantante volverá a darle una nueva oportunidad a la actuación con “Contigo Capitán”.

Esta producción será dirigida por Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal y abarcará la batalla legal entre el capitán de la selección peruana y la Asociación Mundial Antidopaje (W.A.D.A.), tras ser sancionado con un año de suspensión por el doping positivo en 2017, lo cual lo dejaba fuera del Mundial Rusia 2018.

Para asumir este importante rol, se conoció que el actor peruano se ha sometido a una rigurosa preparación física. Además, él ha reconocido el reto que implicará interpretar a Guerrero en los seis episodios de su serie.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de interpretar a este personaje en una historia tan poderosa y fuerte que conmocionó al Perú. Es lindo poder verla desde el punto de vista de Paolo, entender internamente lo que sucedió, y realizar una especie de justicia, pues mucha gente escuchó diferentes versiones, pero quizá nunca terminó de conocer su verdad”, comentó en un comunicado emitido por Netflix.

Cabe resaltar que recién podremos ver a Nico Ponce en el servicio de streaming en el 2022, ya que las grabaciones de “Contigo Capitán” se iniciaron en octubre y se extenderían hasta diciembre.

