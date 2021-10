Nílver Huárac ocupa hoy las primeras planas tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con Christian Domínguez y Pamela Franco, luego que la bailarina decidiera apartarse de la agrupación Alma Bella para convertirse en la nueva vocalista de Puro Sentimiento.

Aunque este nuevo escándalo ha opacado la trayectoria del reconocido productor musical, lo cierto es que Nílver Huárac se ha caracterizado por ser un descubridor de grandes talentos a lo largo de los años.

Pamela Franco

La actual vocalista de la agrupación Puro Sentimiento, Pamela Franco, fue una de las artistas que alcanzó la fama de la mano del productor musical.

Nílver Huárac ha señalado que trajo a la cantante desde Chimbote para trabajar en Lima, y que además invirtió en su formación artística y cirugías para convertirla en la estrella que es hoy, declaraciones que desataron la indignación de la pareja de Christian Domínguez.

Dorita Orbegoso

La exvedette Dorita Orbegoso también fue una de las artistas que alcanzó la popularidad gracias al empresario. Tras su paso por la agrupación femenina Alma Bella, la bailarina fue llamada para integrar el recordado programa “Recargados de risa” de América Televisión, donde se desarrolló como actriz cómica por varios años.

Leysi Suárez

La modelo y bailarina también ingresó al ambiente artístico gracias a la agrupación Alma Bella. En el 2010, Leysi Suárez protagonizó un impase con Nílver Huárac luego que fuera acusada de incumplir su contrato y de abandonar el grupo de cumbia sin previo aviso.

En aquel entonces, el productor musical también se mostró incómodo con la bailarina, a quien acusó de ser irresponsable por no cumplir sus compromisos con la orquesta. “No llegó al aeropuerto. Su celular estaba prendido, no quiso contestar y no se apareció”, cuestionó.

Yolanda Medina

La cantante de cumbia trabajó más de 14 años junto a Nílver Huárac, quien se desempeñó como su manager. Junto a él fundó Alma Bella. Ambos también protagonizaron un escándalo mediático luego que la artista acusara al productor musical de registrar la agrupación femenina ante Indecopi como suyo, pese a que eran socios.

Luego de meses de enfrentamientos se aclaró que cada uno era dueño del 50% de los derechos de la agrupación por lo que la orquesta se dividió en dos. Alma Bella de Yolanda Medina y Alma Bella de Nílver Huárac.

Micheille Soifer

La popular ‘Michi’ también es uno de los talentos descubiertos por la expareja de Janet Barboza. La artista tuvo sus inicios en Alma Bella, donde alcanzó mayor notoriedad gracias al éxito de su interpretación de “Bombón asesino”.

Vania Bludau

Si bien la modelo empezó trabajando como secretaria de Nílver Huárac, Vania Bludau alcanzó la fama tras ser lanzada como bailarina de Alma Bella.

Recientemente, el también promotor de artistas acusó a Christian Domínguez de sacar a Vania Bludau de Alma Bella cuando se encontraba en su mejor momento, y de haberle prohibido a la bailarina trabajar en la agrupación femenina de cumbia.

Claudia Portocarrero

La popular ‘Ñañita’ es otra de las artistas que fue descubierta por Nílver Huárac. Llegó desde Iquitos para formar parte del elenco de bailarinas Alma Bella. Su fama empezó a crecer tras debutar como conductora de televisión en el recordado programa “La Movida de los sábados”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco llora tras responderle a Nílver Huárac: “Es algo personal”

Pamela Franco le responde a Nílver Huárac