Magaly Medina se pronunció tras la sentencia que perdió contra Jefferson Farfán, en el juicio que le hizo por haber invadido su privacidad para luego difundirla en televisión.

En ese sentido, la presentadora fue sentenciada al pago de S/ 500 000 en favor del exfutbolista como indemnización, sin embargo, Medina aclaró que todavía no ha perdido su batalla legal. “No he perdido todavía, esto se apeló en el momento”, declaró a Infobae.

Tras ello agregó que la sentencia fue injusta: “Han dictado horas comunitarias de trabajo y 500 mil soles de reparación civil. Es una locura, ni en casos de homicidios, ni en casos de negligencia médica se da una multa tan alta”.

Por otro lado, la conductora de espectáculos calificó que la decisión judicial era una “violación a sus derechos como periodista”, así como a la “libertad de prensa y expresión”.

“Él (Jefferson) considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yahaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas”, dijo.

Por otro lado, la comunicadora negó haber usado drones para “ampayar” a Jefferson Farfán, y aseguró que ni sus reporteros o el canal que la acoge tiene ese tipo de instrumento.

“No fue así, no usamos drones, ninguno de mis chicos sabe usar un dron. No usamos eso, nos parece demasiado invasivo, creo que yo no lo permitiría”, indicó.

La sentencia contra Magaly Medina





Magaly Medina fue denunciada por Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad. El conflicto legal inició en julio de 2019, cuando la Urraca emitió un reportaje donde reveló una fiesta del deportista con su expareja Yahaira Plasencia.

La demanda fue interpuesta por Farfán en 2020 ante el 40.° Juzgado Penal de Lima, en donde el deportista señaló que Medina comprometió su intimidad al difundir hechos privados.

Tras varios años de batalla legal, el Juzgado sentenció a Magaly Medina al pago de S/ 500 000 en favor de Jefferson, así como la realización de trabajos comunitarios