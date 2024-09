¿Nuevo romance? La joven actriz Alessa Wichtel de 30 años, protagonista de “Nubeluz”, se pronunció por el supuesto vínculo amoroso que tendría con su compañero de elenco, el también actor Andrés Wiese, con quien fue captada besándose y caminando de la mano. Aunque no confirmó el vínculo, expresó su cariño hacia él y comentó: “ Él es un amor, siempre habrá cariño entre nosotros y me da la mano como caballero”.

“A él lo quiero muchísimo y estoy tranquila” , indicó entre risas y miradas cómplices. Por otro lado, evitó etiquetar su relación con Wiese, recordado por su papel de Nicolás en “Al fondo hay sitio”. “No me gustan las etiquetas, lo que ven es lo que hay. No hay nada más que contar. Que todo fluya”, declaró en el programa “Amor y Fuego”. Asimismo, prefirió dejar que las cosas fluyan y no se refirió directamente al escándalo que protagonizó el actor tras la filtración de sus fotos íntimas en Brasil.

Hace dos semanas, cuando ambos fueron captados besándose al finalizar las grabaciones de la película “Sube a mi Nube”, Wichtel aseguró que solo mantenían una amistad. “No estamos saliendo, somos muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Salimos el fin de semana para celebrar que ya terminamos de grabar. Además, los dos estamos solteros”, comentó la actriz en el mismo programa.

Wichtel tuvo una relación en el pasado con Stefano Salvini, amigo de Wiese, sobre lo cual aclaró: “Yo estuve con Stefano bastante tiempo y nunca conocí a Andrés como su amigo”.