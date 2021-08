Ethel Pozo minimizó la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show” luego del tenso cruce de palabras que sostuvo con Gisela Valcárcel el último sábado al expresar su incomodidad con producción del reality.

Todo ocurrió este lunes al inicio de “América Hoy”, cuando la hija de Gisela Valcárcel, junto a sus compañeras Melissa Paredes y Janet Barboza, presentaban el contenido del espacio y todo lo que tratarían esta mañana.

“Así nos quedamos el día sábado, con esa imagen (de cuando Allison se retira de las instalaciones de América TV en Pachacamac)... No vamos a dejar de tocar este tema: Allison Pastor y todo lo que se vio y lo que no se vio”, dijo al inicio.

“En primicia, ‘América Hoy’ te lo cuenta todo. Si estás de acuerdo o no aquí lo conversamos, acá decimos lo que pensamos, sin que nadie nos diga nada, como debe ser”, agregó. Sin embargo, su polémico comentario llegó minutos después.

“Hay que divertirse, tampoco hay que tomarse todo tan en serio porque nuestra vida tampoco es Allison Pastor pero sí vamos contar todo lo que pasó y por supuesto, como televidentes cómo nos quedamos porque tenemos un punto de vista”, señaló.

Recordemos que Allison Pastor fue abordada por la prensa antes de retirarse de las instalaciones de Pachacamac de América Televisión el sábado y defendió su renuncia al reality.

“Abandonar casi a la final, ¿te parece bien? ¿no es tirar la toalla?”, le dijo una periodista a la esposa de Erick Elera.“No, no, (no es tirar la toalla). Yo me voy contenta y feliz por que hice las cosas bien”, enfatizó.

9 SEMANAS DE VIDA ARTÍSTICA

Pero eso no fue todo, ya que Ethel Pozo también lamentó que Allison Pastor se haya retirado de la competencia pues acababa de empezar en el mundo del espectáculo. ”Tenía 9 semanas de vida artística”, señaló.

La conductora afirmó que la joven pasó por un momento de “enojo” que la habría llevado a “perder la oportunidad” de ganar la temporada en “Reinas del Show”.

Finalmente, reveló que la esposa de Erick Elera era su favorita en este temporada. “Para mí era mi favorita, me parecía que bailaba, lo dije desde la primera gala”, dijo.

