La polémica en torno a Piero Quispe y su infidelidad con Olenka Mejía sigue dando de que hablar. Esta vez la modelo aseguró que personas allegadas al futbolista la contactaron para que firme un acuerdo de confidencialidad, esto tras revelarse que tuvieron un encuentro en un hotel.

Según dijo Mejía, ella se negó a firmar este presunto acuerdo y a raíz de eso ha recibido amenazas, por lo que decidió denunciar ante las autoridades el hecho.

“Yo soy una víctima, soy la engañada, no merezco que me llame a amenazarme. No acepto firmar un acuerdo confidencial porque ese acuerdo me amarraba a mí”, aseguró Olenka Mejía.

Olenka Mejía denunció que recibió amenazas de muerte de allegados a Piero Quispe | Foto: Magaly TV la Firme (Captura)

Tras presentarse en la comisaría y sentar la denuncia contra el futbolista, Olenka Mejía evitó dar mayores detalles sobre el hecho y solo atinó a pedirle a Piero Quispe que de la cara ante las amenazas que recibió.

“Creo que él debe dar la cara como hombre, como caballero y debería decir qué está pasando, si él ha sido, si él ha mandado a una persona (para amenazarla)”, precisó la modelo.

VIDEO RECOMENDADO Olenka Mejía salió con todo a contar su verdad sobre su amorío con Piero Quispe. La modelo dijo que está indignada porque el futbolista siempre le negó a su pareja y hasta a su hijita.

Cabe señalar que las confesiones de Olenka Mejía han generado una gran polémica en redes sociales y deja abierta la suspicacia en torno a su relación con Piero Quispe. Hasta el momento, el futbolista de los Pumas de México no se ha pronunciado al respecto.