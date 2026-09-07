Olenka Mejía sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está embarazada. La modelo y abogada compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes en las que mostró su avanzada gestación y una ecografía, confirmando que atraviesa una nueva etapa personal.

La noticia fue comunicada por la propia Mejía a través de Instagram, donde publicó una fotografía luciendo su pancita de embarazo. Junto a las imágenes, escribió un emotivo mensaje dedicado al bebé que viene en camino: “Nuestra familia crece. Llegaste para completarnos, te esperamos con mucho amor”.

La publicación rápidamente generó diversas muestras de cariño por parte de sus seguidores y amigos, quienes felicitaron a la modelo por la llegada de su segundo hijo. Entre los mensajes destacaron expresiones de alegría y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida.

Olenka Mejía anuncia que está embarazada. (Foto: Instagram/ @olemejials)

Olenka Mejía optó en los últimos meses por mantener su vida sentimental alejada de los reflectores. Por ello, hasta el momento no ha revelado públicamente la identidad del padre de su bebé, quien tampoco aparece de manera identificable en el anuncio que realizó en redes sociales.

Como se recuerda, la modelo es madre de un niño y anteriormente estuvo relacionada sentimentalmente con Jefferson Farfán, vínculo que generó gran atención mediática y posteriormente derivó en una disputa legal entre ambos. En 2024, la denuncia presentada por el exfutbolista por un presunto fingimiento de embarazo fue archivada definitivamente.

En 2025, Mejía también contó detalles sobre su relación con Farfán durante una entrevista en el podcast “Café con la Chevez”. En aquella oportunidad recordó cómo se conocieron y explicó que inicialmente comenzaron a compartir en reuniones grupales antes de iniciar un vínculo sentimental.

Olenka Mejía muestra su pancita de gestación, producto de una relación amorosa que mantiene en total reserva. (Foto: Instagram/ @olemejials)

Asimismo, Olenka Mejía también confesó que mantuvo una relación con el futbolista Piero Quispe. En entrevista con “Magaly TV, la firme”, la modelo mostró pruebas de su romance con el jugador de la U, además de varios depósitos bancarios que le habría hecho el deportista.