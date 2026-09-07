Olenka Mejía, vinculada en el pasado con los futbolistas Jefferson Farfán y Piero Quispe, confirmó que se encuentra en la dulce espera. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec - Instagram/ @olemejials)
Olenka Mejía, vinculada en el pasado con los futbolistas Jefferson Farfán y Piero Quispe, confirmó que se encuentra en la dulce espera. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec - Instagram/ @olemejials)
Por Redacción EC

Olenka Mejía sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está embarazada. La modelo y abogada compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes en las que mostró su avanzada gestación y una ecografía, confirmando que atraviesa una nueva etapa personal.

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