La polémica en torno a la infidelidad de Piero Quispe a su pareja sigue dando de que hablar. Esta vez, Olenka Mejía se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para mostrar pruebas que desmienten las afirmaciones del futbolista, quien habría negado rotundamente algún vínculo con ella.

En su entrevista con Magaly Medina, Olenka Mejía mostró una fotografía inédita en la que aparece abrazando al futbolista. Por si fuera poco, también presentó varios depósitos bancarios que, según dijo, son la prueba que mantuvieron contacto incluso después del nacimiento de la hija de Piero con Cielo Berríos.

Un hecho llamativo es que, según las pruebas que mostró Olenka Mejía, es que el último depósito realizado por Piero Quispe fue en enero de este año; es decir, meses después del nacimiento de su bebé.

Según la captura que mostró Mejía, la última transferencia del futbolista fue de 500 dólares, hecho que demuestra que seguirían en contacto, desmintiendo así las versiones de Piero Quispe, quien negó en varias ocasiones que conocía a la excuñada de Yahaira Plasencia.

Olenka Mejía muestra depósitos de Piero Quispe de noviembre del 2023.

“Pero él dice que no me conoce... Me lo depositó como un regalo, hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo). Nosotros no nos hemos visto, pero él siempre se mostró agradecido porque cuando estuvimos en el 2022, él no tenía nada”, señaló Mejía.

Olenka Mejía mostró foto con Piero Quispe. Foto: ATV

“Yo lo llevaba a sus entrenamientos en Campo Mar y mi familia es testigo”, dijo. Además, aseguró que los depósitos que el futbolista hacía ella no los pedía, sino que eran regalos suyos. “Sin que yo se lo pida, en fechas especiales… yo no se lo pedía, él lo hacía. Quizá no solo a mí me enviaba plata, sino a todas”, agregó.

Como se sabe, hace algunos días el programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe donde se veía a Olenka Mejía y Piero Quispe ingresando a un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mientras la joven aseguraba que había tenido una relación con el futbolista, Quispe desmintió conocerla.