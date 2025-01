Olenka Mejía ofreció una extensa entrevista en la que habló, por primera vez, de la relación que mantuvo con el exfutbolista Jefferson Farfán. En la conversación, Mejía reveló que su romance terminó, según su testimonio, tras un sorpresivo embarazo y la pérdida de su bebé.

En entrevista con “Café con la Chevez”, Mejía contó que el exfutbolista la apoyó en su embarazo y que incluso envió a su hombre de confianza para que la asista en la clínica; sin embargo, tras perder a su bebé la invitaron a un programa donde hizo una broma que terminó con su buena relación con Farfán.

“Salgo en un programa, por un tema de Jorge (Plasencia) me parece y me entrevistan diciéndome ‘oye, pero ya hemos visto las imágenes del ampay, qué tienes que decir’. Antes de eso habían salido unas imágenes de Miraflores. Entonces yo digo en son de molestar, así de chacota, ‘pronto se viene la oficialización’, porque tanto que me molestaban con la oficialización, la oficialización, yo lo digo en son de chacota, que rebotó en todos lados”, confesó Olenka Mejía.

Tras estas declaraciones, Jefferson Farfán decide alejarse de Olenka Mejía. “Él no lo tomó a bien. Me dijo ‘pero cómo vas a decir eso, no me parece’. Bueno le dije ¿voy a aclararlo?, y me dijo ‘no Olenka, mejor manda un comunicado, esas cosas no las vuelvas a hacer’. No le gustó y desde ahí siento que todo fue mal”, agregó.

Según explicó la modelo, fue a raíz de estas declaraciones que la ‘Foquita’ empezó a hablar mal de ella y decir mentiras, tema que de inmediato intentó aclarar.

“No sé qué comentarios hubo, qué entrevistas tuvo él, pero de pronto dijo muchas cosas que eran mentira. Yo salgo en un programa de televisión y digo que eso es totalmente mentira, que yo sí tuve un acercamiento, una relación, una amistad con él en su momento”, dijo Mejía.

Finalmente, Olenka Mejía resaltó que Jefferson Farfán le entabló tres demandas y una denuncia, dando un giro total a la buena relación que mantenían.

“Me demandó por el embarazo, que supuestamente era falso. No recuerdo exactamente el nombre, me demandó por difamación, me demandó por muchas cosas. Yo decía A y me demandaba. Me pedía un millón y tanto. Le decía B y también me demandaba, si le decía guapo, también me demandaba. Era como que dio un giro de 360 grados y se volvió mi enemigo totalmente, porque simplemente no hice caso a lo que él quería”, puntualizó.

