Mónica Cabrejos rompe su silencio y aclara cómo fue su ingreso al programa "Al sexto día"

Por: Yvonne Bances

Luego de la polémica salida de Olenka Zimmerman de “Al sexto día”, Mónica Cabrejos asumió la conducción del espacio televisivo. Sin embargo, ella había evitado pronunciarse al respecto hasta ahora.

En comunicación telefónica con El Comercio, Mónica Cabrejos rompió su silencio y habló sobre su debut en el programa el último sábado. La presentadora dijo sentirse muy feliz por asumir un nuevo reto profesional.

“Estoy contenta, adaptándome a un ritmo nuevo y ajustando mis horarios. Esta semana ha sido bien complicada porque tengo función (su unipersonal en La Estación de Barranco), la radio todos los días y también tengo que darme tiempo para grabar, locutar y escribir”, dijo.

La autora de “Ni puta, ni santa” aclaró que ella recibió el llamado del productor de “Al sexto día”, Renzo Madrid, quien le propuso ser la nueva conductora del programa, donde también la veremos como reportera.

“Me llamaron por teléfono, ya me había comentado en algún momento Renzo. Hay que aclarar que a mí me llamaron, yo no me ofrecí. Yo estoy muy agradecida que me hayan confiado la responsabilidad”, manifestó la también periodista.

“Yo considero que es una posibilidad para crecer como profesional porque voy a hacer notas. Esta semana hago la primera, vengo con toda la intención de sumar”, añadió.

Asimismo, al ser consultada por la polémica declaraciones de Olenka Zimmerman sobre su salida del programa que se emite por Panamericana Televisión, Mónica prefirió no involucrarse; sin embargo, dejó el siguiente mensaje.

“Yo recién me incorporo, soy una trabajadora más. Yo puedo hablar de lo que vivo yo, no de lo que han vivido otras personas cuando yo no he estado. En realidad, casi nunca me fijo en el pasado, para mí ‘Al sexto día’ empieza desde que empecé en el programa”, precisó.

Finalmente, Mónica Cabrejos dejó en claro que se esforzará mucho para poder cumplir con todas sus responsabilidades pactadas tanto en “Al sexto día” como en la radio y su unipersonal "Soltera y sin apuro".



-LA SALIDA DE OLENKA-

Olenka Zimmerman señaló que su salida de “Al sexto día” fue abrupta y que se enteró tras llamar a su exproductor luego que regresara de sus vacaciones.

"Regresé a Lima un miércoles, para salir el sábado en el programa, pero nadie me llamaba. El jueves llamé al director periodístico Renzo Madrid para saber qué pasó. Me dijo que Mónica Cabrejos había ingresado en mi lugar, por decisión de la dueña de la nueva productora y que hablaría con esa señora porque no estaba de acuerdo con mi salida", manifiesta la presentadora de TV en una reciente entrevista con El Comercio.

Pese a estar en desacuerdo con las decisiones que han tomado los encargados del programa, Zimmerman destacó la experiencia de Mónica Cabrejos en televisión, radio y escenarios de stand up comedy.

"La gente está atacando a Mónica, ella no tiene la culpa, solo ha asumido un trabajo y tiene más experiencia que yo. La única responsable es la productora que ha tomado el mando de 'Al Sexto Día'. Si yo pudiese decir su nombre, lo haría porque me ha dejado desamparada. No sabe si te vas a operar, si tienes una hija a la que vas a operar, no sabe nada. Por la plata la gente hace cosas horribles", argumentó Olenka.