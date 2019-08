Olenka denuncia irregularidades y maltrato tras salida de "Al sexto Día": "He quedado desamparada"

Mientras lee, con suma atención, los comentarios de sus fans en redes sociales, Olenka Zimmermann no puede evitar emocionarse. Llora de alegría ante tantas muestras de cariño, pero también de tristeza por haber dejado "Al Sexto Día" abruptamente, sin despedirse. Al irse de vacaciones, en julio de este año, prometió volver. Le duele no haber podido cumplirlo.

"Estaba de vacaciones en el norte, cuando recibí una llamada del jefe de recursos humanos de Panamericana Televisión. Llamó para decirme que Latina había cerrado varios programas, pero que "Al sexto día" iba a continuar. Dijo que estaban despidiendo a muchos, pero que yo seguía. El programa era de Latina, luego pasó a ser de una productora independiente, pero yo seguía firmando con Panamericana por un tema legal, de formalidad", explica

Zimmermann.

En 2018, Olenka publicó "Octavia y su Vía Láctea", su primer cuento. (Foto: USI)

Y así, convencida de contar con estabilidad laboral, Olenka continuó disfrutando en familia de su placentero viaje por el norte del Perú.

"Hace un año, 'Al sexto día"' fue vendido a Latina junto con todo un paquete de otros programas de entretenimiento. Cuando estaba en el norte dijeron que Latina quebró y que los programas fueron vendidos a una productora independiente. No sé el nombre, tampoco diré cuál es el nombre de la productora porque me puede demandar, ya que es una señora poderosa", refiere Zimmerman Fernández.

Olenka fue reportera de "La ventana indiscreta", al siguiente año fue contratada como conductora de "Dos dedos de frente".(Foto: USI)

DESPIDO INTEMPESTIVO



Faltando cuatro días para el inicio de una nueva temporada de "Al Sexto Día", Olenka retornó a Lima, renovada, y con la ilusión de volver a reencontrarse con su público, ese que le acompañó durante nueve años.

"Regresé a Lima un miércoles, para salir el sábado en el programa, pero nadie me llamaba. El jueves llamé al director periodístico Renzo Madrid para saber qué pasó. Me dijo que Mónica Cabrejos había ingresado en mi lugar, por decisión de la dueña de la nueva productora y que hablaría con esa señora porque no estaba de acuerdo con mi salida", manifiesta la presentadora de TV.

Olenka Zimmermann debutó en la conducción de "Al sexto día" en 2010. (Foto: USI)

Olenka no estaba preparada para una respuesta así, menos para asumir económicamente un desempleo intempestivo, pese a tener un contrato que todavía culminaba en diciembre del 2019.

"No fui al canal, nunca más regresé, el programa salió el sábado y a mí la señora -dueña de la productora- nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención, que tengo que pagar la renta y tarjetas de crédito. No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada", refiere la exfigura de Panamericana.

EN TELA DE JUICIO



Olenka explicó que la productora que adquirió "Al Sexto Día", responsable de los cambios que se han dado en el programa, tiene predilección por crear contenidos faranduleros, de bajo presupuesto. Por ello teme que el tiempo de vida del espacio que condujo durante nueve años, sea corto.

"Esta señora que ha comprado el programa es especialista en TV basura, programas de espectáculos y farándula, obviamente quiere darle un giro al programa; pero me ha cerrado de una manera abusiva, asquerosa, se ha zurrado en el público y en mi contrato. Tengo entendido que a Mónica le están pagando la mitad de lo que me pagaban a mí. A esa señora no le importa el público ni el ráting. 'Al Sexto Día' ya es un ícono en la televisión, me va a dar pena que dure poco", remarca.

Olenka Zimmermann. (Foto: Instagram)

Mientras espera con calma que llegue a su vida una nueva propuesta televisiva, Olenka, de 49 años, abrió un canal de YouTube, que le permitirá mantenerse constantemente comunicada con sus seguidores, que en los últimos días se han incrementado considerablemente.

"Mi canal se llama 'UsuraTV' en homenaje a este atropello que he sufrido, porque conmigo han sido unos usuras. Una pena, tenía muy buenas relaciones con Panamericana, pero este último año el canal tuvo la malísima decisión de venderle a Latina y se fue todo a la m....", acota.

BLINDA A MÓNICA

Aunque no está de acuerdo con el giro que ha dado "Al Sexto Día", destaca la experiencia de Mónica Cabrejos en televisión, radio y escenarios de stand up comedy.

"La gente está atacando a Mónica, ella no tiene la culpa, solo ha asumido un trabajo y tiene más experiencia que yo. La única responsable es la productora que ha tomado el mando de 'Al Sexto Día'. Si yo pudiese decir su nombre, lo haría, porque me ha dejado desamparada. No sabe si te vas a operar, si tienes una hija a la que vas a operar, no sabe nada. Por la plata la gente hace cosas horribles", argumenta Olenka.

"Y no hablo más porque me quiero blindar para que no me metan a la cárcel, porque la gente con plata compra jueces, fiscales, compra todo. Es un asco. El tema de mi contrato lo verá un abogado. Espero que se pueda hacer algo", añade.

Finalmente, Olenka reflexiona sobre la importancia de tener seguidores que valoren su trabajo y lamenta no haber podido despedirse de ellos en televisión.