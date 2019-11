El amor y el odio son los sentimientos más humanos. Olenka Zimermmann no guarda rencores, pero no olvida la forma abrupta que fue desvinculada de “Al sexto día”, programa que condujo durante 9 años vía Panamericana TV. No olvida que no pudo despedirse de sus seguidores, con quienes siente que tiene una deuda pendiente, la misma que espera saldar muy pronto, cuando retorne a la televisión dentro de algunas semanas, a través de una nueva casa televisiva y un programa dominical de corte familiar.

“Regreso a la televisión a fines de noviembre, con ‘Conexión Dominical’, un magacín familiar que saldrá todos los domingos, un poco antes del mediodía, por Willax TV. Retorno después de casi tres meses de ausencia, extrañaba la dinámica de hacer televisión, de maquillarme, de ponerme la ropa que me encanta; pues en mi vida cotidiana soy muy simple, siempre uso ropa sport” comenta la presentadora de televisión.

-¿Será un magacín como ‘Al sexto día’?

Va a ser totalmente distinto, con temas diferentes, más amables, más light, para que pueda verlo toda la familia. Como saldrá en un horario familiar, el humor que emplearemos no será tan negro y los enfoques no tan picantes.

-¿Qué hiciste durante el tiempo que estuviste alejada de la televisión?

Con recursos propios y ayuda de gente amiga, creé “UsuraTV”, mi canal de YouTube, a través del cual ofrezco contenidos de entretenimiento, comparto entrevistas a músicos conocidos, pero también a nuevos valores. Lo último que compartimos fue una excursión urbana relacionada al Día de la canción criolla y Halloween. Y hace algunos días publicamos un video del concierto que ofreció Cuchillazo, un gran trío ‘power’ de la movida ‘subte’ limeña. La idea es que mi canal se convierta en una ventana para todos los que quieran mostrar su talento.

-¿Pelo Madueño también tiene un espacio en tu canal?

Por el momento estoy buscando bandas, un buen dúo o un buen trío que me llegue al corazón. Cuanto más ‘subte’ sea, más chévere es. Quiero entrevistar a La Mente, a las chicas de Área 7, quiero cosas con más fuerza, más ‘power’.

-Compartiste en tus redes sociales imágenes de las grabaciones de la película “Un mundo para Julius”. ¿Has retomado la actuación?

Grabé hace un par de semanas, como dos escenas chicas, en una locación maravillosa. La historia de la película es hermosa, está basada en la novela de Alfredo Bryce Echenique y ambientada en la glamorosa Lima de los años 50. Se estrenará el 2020.

-¿Qué opinas de la nueva etapa de “Al sexto día”?

Al principio veía las fotos de Instagram, porque no veo mucha televisión. Y lo poco que he visto ha sido a través de las redes sociales, pues no soy muy partidaria a ese tipo de programas, siento que se ha deshumanizado, no entiendo ni de qué va. Ya no me causa ningún interés verlo.

-¿En qué quedó la demanda que le interpusiste al canal por incumplimiento de contrato?

Sigue su curso y llegaré hasta al final, porque la señora Susana Umbert, la ‘mata programas’, se zurró en mi contrato que culminaba en diciembre de este año, y me dejó en la calle de la forma más descarada. En esta nueva etapa, en Willax TV, las cosas serán diferentes porque es un medio de comunicación que te deja trabajar en equipo. La idea es ofrecer un buen contenido para que el público se enganche poco a poco. Estoy feliz.