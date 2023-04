La exmodelo Olinda Castañeda vive un feliz momento en su vida tras anunciar el nacimiento de su tercera hija, fruto de su relación con su esposo Christian Marcial. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde reveló que la pequeña se llamará Arlett Christel.

A través de algunos videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, Olinda Castañeda se mostró muy conmovida al presentar a su tercera hija. “Les presento a mi princesa”, manifestó la exmodelo con lágrimas en los ojos.

En otra imagen, la excompetidora de “Combate” se muestra sosteniendo a su pequeña bebé sobre su pecho. “Amorcito de mi vida”, fue la breve, pero sincera leyenda que acompañó la postal.

La bebé llegó nació tras una cesárea realizada a la madre, quien desde días previos estuvo internada en una clínica.

Como se recuerda, a finales del 2022 Olinda Castañeda anunció su tercer embarazo a los 40 años. En aquella oportunidad la exmodelo aclaró que no creía poder quedar nuevamente embarazada porque le habían detectado endometriosis.

“Realmente sí (es un milagro que esté embarazada), para que el Espíritu Santo nos haya bendecido de esta manera y luego nos hicimos la prueba y salió positiva... Nos hemos enterado de este embarazo en setiembre, ni lo esperábamos”, dijo a ‘Magaly TV, la firme’ en aquel momento.

“En realidad, después de la pérdida que tuvimos fueron unos tiempos complicados, difíciles y realmente los médicos no nos ayudaron, porque me detectaron principios de endometriosis... Tenían que ver si me sacaban completamente el útero”, añadió.