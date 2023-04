Olinda Castañeda se encuentra alejada de los escándalos y del mundo del espectáculo desde que decidió entregarse a Dios. La exmodelo fue invitada al programa de Magaly Medina y contó que no extraña su antigua vida, donde constantemente salía de fiesta.

“Tomar ya no me da ganas, no deseo. A veces me tomo una copa de vino cuando estamos comiendo carne y no me cae bien, no me siento bien”, dijo.

“Es algo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. El Espíritu Santo ha logrado sacar poco a poco todo lo sucio que tenía para poder vivir en santidad”, agregó.

Además, le reveló a la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ que, si bien es cierto el poder de Dios la transformó, eso no quiere decir que se la pase todo el día arrodillada y orando.

“La palabra dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para orar, para meditar en la palabra, para divertirte con tu esposo, para salir con tus hijos. No es una vida aburrida, es una vida muy bonita y por primera vez me siento muy feliz, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo y mi bebé en el vientre”, mencionó.

Olinda Castañeda le advierte a su esposo sobre la infidelidad

La exmodelo estuvo en el set de televisión junto a su esposo Christian Marcial y esta visita fue aprovechada por Magaly Medina, quien aprovechó que en la coyuntura farandulera hay muchos ampays donde desenmascara a los infieles para hablar del tema con Olinda.

Ante la pregunta, Castañeda le advirtió a su esposo que el que lo castigará por su infidelidad sería Dios, no ella.

“Si el esposo adultera y se queda en fornicación con la amante, tú tienes toda tu vida para poder rehacerla y poder salir adelante”, dijo Olinda.

“Él ni siquiera tiene que tenerme temor a mí, él tiene que tenerle temor a Dios, porque a mí me puede esconder cosas, pero Dios lo ve y el castigo de Dios, en verdad, que ni lo pida”, añadió.

Olinda Castañeda se convirtió en madre por tercera vez

Olinda Castañeda anunció que ya se convirtió en madre por tercera vez este sábado 29 de abril. La bebé llegó nació tras una cesárea realizada a la madre, quien desde días previos estuvo internada en una clínica.