La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha sido un de las más comentadas de los últimos años, no solo por su gran celebración, sino por toda la polémica que se vivió alrededor. Uno de los nombres más resaltantes fue el de Onelia Molina, quien vivió un incómodo momento luego que su pareja, Mario Irivarren, dijo que llamaría a su ex Vania Bludau en una conversación que se ha viralizado en redes sociales.

Tras la polémica, Onelia Molina ha evitado pronunciarse, pero ha dado a entender su molestia con Mario Irivarren al no incluirlo en una reciente publicación en redes sociales, donde compartió más de una decena de fotografías de la boda y no incluyo ninguna imagen romántica con el ‘guerrero’.

En las imágenes compartidas por Onelia Molina en Instagram se puede ver a la chica reality sonriendo y compartiendo con amigos en la iglesia y la posterior fiesta de matrimonio, donde posó al lado de Gloria Palao, Katia Palma y más.

En quince fotografías, Onelia Molina decidió no incluir una postal romántica con su pareja Mario Irivarren, solo lo incluyó en una fotografía grupal, en la última instantánea, en la que no aparecen uno al lado del otro, sino intercalados con Piero Arenas y Paloma Fiuza.

Por si fuera poco, en esta última publicación, Onelia Molina etiquetó a sus compañeros de “Esto es guerra”, pero se olvidó de su pareja Mario Irivarren, hecho que se ha dado a notar por sus seguidores en los comentarios.

¿Qué pasó entre Onelia Molina y Mario Irivarren?

A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde aparecen Alejandra Baigorria y Mario Irivarren bailando como amigos, pero lo más llamativo fue la conversación que sostuvieron, donde ambos parecen hablar de Vania Bludau, quien también se puede distinguir al fondo del video.

Pese a que el audio no es muy claro, sí se escucha que Alejandra Baigorria dice: “Vania está atrás tuyo y no sé que hacer”. Y, para variar, todo esto se lo dice con Onelia Molina, actual pareja de Irivarren, al costado.

Al parecer, el chico reality escuchó claramente lo que le dijo Baigorria, por lo que aclara que está con Onelia; sin embargo, lo más polémico llega al final, cuando el chico reality dice: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la conversación.