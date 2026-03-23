La modelo Onelia Molina confirmó que sostuvo una conversación con Alejandra Baigorria luego de la difusión del ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, hecho que generó una fuerte polémica en el ámbito del espectáculo.

El contacto entre ambas se produjo tras la emisión de las imágenes en televisión abierta, cuando Molina pudo revisar sus mensajes luego de atravesar días difíciles al enterarse de una presunta infidelidad de su pareja.

“ Creo que prefiero no (revelar lo que conversó con Alejandra Baigorria)”, señaló la modelo, quien evitó dar detalles del contenido de la conversación.

No obstante, expresó disposición a dialogar nuevamente. “ Si en este momento tengo que conversar y hablar con ella lo voy a hacer. Al final es una mujer que está muy lastimada, triste y muy afectada”, agregó.

Por su parte, Alejandra Baigorria reveló que incluso llegó a reunirse personalmente con Molina tras el escándalo mediático que involucró a sus respectivas parejas.

La empresaria indicó que decidió buscar ese encuentro luego de la difusión de las imágenes, que derivaron en la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

“Ya se lo dije, personalmente. Ya está” , declaró Baigorria en una entrevista televisiva, en la que también afirmó atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Asimismo, sostuvo que mantuvo silencio en el pasado por su vínculo de amistad con Irivarren, aunque dejó entrever que podrían conocerse más detalles en el futuro.

El caso ha generado amplio revuelo mediático y continúa siendo tema de atención en el mundo del espectáculo, debido a las implicancias personales entre los involucrados.

VIDEO RECOMENDADO

Publicidad divertida de Said Palao mostrando cómo su familia tranquila se vuelve competitiva y eufórica jugando cartas en Semana Santa. Risas, discusiones épicas y unión familiar: '¡Cami amarillo!', '¡Pegante!', competencia intensa pero con amor al final. ¡Nos reímos todo el tiempo!

SOBRE EL AUTOR