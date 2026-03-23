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Onelia Molina y Alejandra Baigorria dialogan tras polémico ampay. (Foto: Composición)
Onelia Molina y Alejandra Baigorria dialogan tras polémico ampay. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La modelo Onelia Molina confirmó que sostuvo una conversación con Alejandra Baigorria luego de la difusión del ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, hecho que generó una fuerte polémica en el ámbito del espectáculo.

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