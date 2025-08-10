Onelia Molina confirma reconciliación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)
Onelia Molina confirma reconciliación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

y declararon en que se están dando una nueva oportunidad en el amor; sin embargo, no habían confirmado por completo que retomaron su relación. Por lo tanto, la chica reality salió al frente para sellar su reconciliación con Irivarren.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Onelia Molina aseguró que ama a Mario Irivarren, por lo que aclararon su situación y ahora están tranquilos, intentando darse una nueva oportunidad.

LEE: “No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón”: Mario Irrivaren sorprendió a Onelia en Esto es Guerra con esta confesión

“Sí, yo amo a Mario. Estoy tranquila, creo que ya dijimos lo que tuvimos que aclarar y la gente puede opinar porque va a opinar siempre, así que los respeto y espero que también respeten mi posición, mi espacio y mi privacidad”, aseguró Molina al citado medio.

Onelia Molina y Mario Irivarren
Onelia Molina y Mario Irivarren
/ SYSTEM

Asimismo, Onelia Molina aseguró que, en esta nueva etapa, prefiere no dar muchos detalles de su relación con Mario Irivarren, ya que considera que debe cuidar más su privacidad.

“No quiero comentar (sobre su reconciliación), quiero guardar todo eso para mí. De verdad cuidarlo porque es algo que sí me importa, él me importa y quiero cuidar esto”, precisó.

Onelia Molina y Mario Irivarren se besan en “Esto es guerra” y confirman reconciliación. (Foto: Captura de video)
Onelia Molina y Mario Irivarren se besan en “Esto es guerra” y confirman reconciliación. (Foto: Captura de video)
MÁS INFORMACIÓN: “No me alcanza la vida para pedirle perdón”: Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina

Asimismo, Onelia también se refirió a la posibilidad de casarse. “Yo creo que es el sueño de todos, casarse y ser felices, tener una familia. Definitivamente yo creo que sí (le gustaría casarse)”, indicó.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC