Onelia Molina y Mario Irivarren declararon en “Esto es guerra” que se están dando una nueva oportunidad en el amor; sin embargo, no habían confirmado por completo que retomaron su relación. Por lo tanto, la chica reality salió al frente para sellar su reconciliación con Irivarren.
En una reciente entrevista con América Espectáculos, Onelia Molina aseguró que ama a Mario Irivarren, por lo que aclararon su situación y ahora están tranquilos, intentando darse una nueva oportunidad.
“Sí, yo amo a Mario. Estoy tranquila, creo que ya dijimos lo que tuvimos que aclarar y la gente puede opinar porque va a opinar siempre, así que los respeto y espero que también respeten mi posición, mi espacio y mi privacidad”, aseguró Molina al citado medio.
Asimismo, Onelia Molina aseguró que, en esta nueva etapa, prefiere no dar muchos detalles de su relación con Mario Irivarren, ya que considera que debe cuidar más su privacidad.
“No quiero comentar (sobre su reconciliación), quiero guardar todo eso para mí. De verdad cuidarlo porque es algo que sí me importa, él me importa y quiero cuidar esto”, precisó.
Asimismo, Onelia también se refirió a la posibilidad de casarse. “Yo creo que es el sueño de todos, casarse y ser felices, tener una familia. Definitivamente yo creo que sí (le gustaría casarse)”, indicó.
