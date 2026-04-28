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Onelia y Said mantienen una tensa desde que ella divulgó supuestas infidelidades hacia su esposa, Alejandra Baigorria. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Onelia y Said mantienen una tensa desde que ella divulgó supuestas infidelidades hacia su esposa, Alejandra Baigorria. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En una reciente edición de "Esto es guerra", Onelia Molina y Said Palao protagonizaron un tenso enfrentamiento, luego de que la modelo llamara “mentiroso” al deportista, quien intentaba explicar su participación en un reto a pesar de sufrir una lesión lumbar.

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