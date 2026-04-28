En una reciente edición de "Esto es guerra", Onelia Molina y Said Palao protagonizaron un tenso enfrentamiento, luego de que la modelo llamara “mentiroso” al deportista, quien intentaba explicar su participación en un reto a pesar de sufrir una lesión lumbar.

El conflicto escaló cuando las cámaras del ‘reality’ captaron a la arequipeña gesticulando la frase “en boca del mentiroso...”, lo que provocó una reacción inmediata del esposo de Alejandra Baigorria, quien advirtió que posee información que podría revelar sobre ella si los ataques continúan.

“Yo quiero ser muy claro, yo con Onelia hasta el día de hoy no me meto. Ella dice ‘en boca de mentiroso’ y me está diciendo mentiroso. Lo único que pido es que no haga esas caras, que no haga esos comentarios porque yo no le digo absolutamente nada”, manifestó Palao visiblemente incómodo.

De ese modo, el hermano de Austin Palao subrayó que las palabras de Molina no están relacionadas estrictamente con la competencia del ‘reality’, pues buscan generar dudas sobre su integridad personal.

Tras esto, Said pidió que cese el hostigamiento mediático por parte de Molina, con quien mantiene una relación tensa desde que ella difundió información sobre una supuesta infidelidad suya hacia Baigorria en Colombia.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Lo bloqueó de todos lados, rechaza contacto cero y no dará tercera oportunidad por infidelidad con tercera persona. Coordina con su mamá Marcelas para retirar sus cosas y lamenta perder esa familia.

“Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, porque la verdad son totalmente innecesarias. Me está dando el ambiente libre de también opinar y decir cosas que no quisiera”, aseveró, dejando entrever que podría filtrar detalles comprometedores de la modelo.

La enemistad entre ambos surgió a partir de una conversación filtrada en "Magaly TV: La Firme", donde Onelia sostuvo que Palao y otros chicos ‘reality’ viajaron a Medellín en marzo de 2025, como parte de su despedida de soltero, y estuvieron acompañados por mujeres.

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