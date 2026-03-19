Resumen

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Onelia Molina llora al hablar de la infidelidad de Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube / EEG)
Onelia Molina llora al hablar de la infidelidad de Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube / EEG)
Por Redacción EC

Onelia Molina no se quedó callada y decidió hablar sobre la relación que tuvo con Mario Irrivarren. Durante el programa “Esto es querra”, la modelo, con la voz entrecortada, dijo que su romance con el chico reality llegó a su fin. “Sinceramente, actualmente no lo quiero cerca, no quiero saber de él”, dijo la integrante del programa.

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