Onelia Molina no se quedó callada y decidió hablar sobre la relación que tuvo con Mario Irrivarren. Durante el programa “Esto es querra”, la modelo, con la voz entrecortada, dijo que su romance con el chico reality llegó a su fin. “Sinceramente, actualmente no lo quiero cerca, no quiero saber de él”, dijo la integrante del programa.

Mario Irivarren pidió disculpa a Onelia Molina durante el podcast “La manada”, luego de que en el programa “Magaly TV, la firme” se difundieran imágenes comprometedoras del chico reality besando a una mujer en una fiesta privada en Argentina. Sin embargo, Onelia no dudo en responder todo lo que sucedió en el canal de streaming, donde Laura Spoya y Gerardo Pe se habrían burlado del tema.

“Me parece una mofa, una burla de personas con las cuales compartí y a las que abrí la puerta de mi casa. Es súper desatinado y menos en esta circunstancia que es algo tan fuerte, ¿no?“, sostuvo.

Onelia Molina llora al hablar de la infidelidad de Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube / EEG)

Asimismo, Onelia Molina fue tajante al descartar cualquier posibilidad de reconciliación con su expareja. Como se recuerda, anteriormente la chica reality le dio una nueva oportunidad tras los hechos sucedidos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

“No va a pasar, creo que el tema anterior que sucedió, son temas muy distintos…siento que antes aún había cierta confianza, había ciertas cosas que yo pude ver, y puse las manos al fuego por Mario, porque aún creí en sus valores, el día de hoy me di cuenta que no existen. Entonces, ya cuando hay una tercera persona y hay un tema de infidelidad, no hay vuelta atrás”, dijo y descartó una posible reconciliación.

También contó que lo eliminó de todos sus contacto, lo bloqueó y que no habrá comunicación “ni ahora ni nunca”. Pidió definitivamente un contacto cero, medida que considera necesaria para seguir adelante de la forma más sana posible.

Sin embargo, una de la cosas que más le duele no es la ruptura con Mario Irivarren, sino perder todo lo que construyó en este tiempo: amistades, convivencia y una familia, principalmente un buena relación con la madre del chico reality.

“Siempre hemos tenido una increíble relación y en realidad una de las cosas que más me duele es esto, perder a esta familia que había formado”, señaló con lágrimas en los ojos.