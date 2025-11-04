Onelia Molina rompió su silencio y aclaró, por primera vez, cómo se sintió luego de la conversación entre Mario Irivarren y Vania Bludau. Según dijo, no le afectó que hablaran, sino la forma en cómo sucedió el hecho.

Durante su participación en el podcast “Doble sentido”, Onelia Molina respondió a lo dicho por Mario Irivarren, quien señaló que Bludau intentaba llamar la atención de su expareja durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

“No me parece mal que una persona hable con su ex y limen asperezas, siento que es parte de su pasado, y yo sabiendo todas las cosas que han pasado, que son fuertes”, aseguró Onelia Molina.

Onelia Molina pone ‘las manos al fuego’ por Mario Irivarren. (Foto: Captura de video)

“No soy celosa, tóxica, peco de confiada, pero pongo las manos al fuego por Mario porque sus intenciones no fueron malas”, agregó la chica reality.

Asimismo, Onelia también resaltó que no le gustó la postura que tuvo Vania Bludau tras la polémica que vivieron. “Esas son situaciones que llevaron a que me incomode”, precisó.

Onelia Molina vuelve a compartir románticas fotografías al lado de Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación tras la polémica boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Mario le dijo a la flamante esposa que quería hablar con Vania, su expareja.