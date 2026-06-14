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Onelia Molina aseguró que atraviesa un momento feliz en su vida tras confirmar que está saliendo con su amigo y compañero de programa. (Foto: Captura de video / "+ Espectáculos")
Onelia Molina aseguró que atraviesa un momento feliz en su vida tras confirmar que está saliendo con su amigo y compañero de programa. (Foto: Captura de video / "+ Espectáculos")
Por Redacción EC

Onelia Molina y Kevin Díaz se han convertido en el centro de la atención del espectáculo tras confirmar que, luego de meses de rumores, están saliendo. Según contaron, están conociéndose mejor para ver si podrían iniciar un romance. Al respecto, la chica reality salió al frente para responder a las críticas.

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