Onelia Molina y Kevin Díaz se han convertido en el centro de la atención del espectáculo tras confirmar que, luego de meses de rumores, están saliendo. Según contaron, están conociéndose mejor para ver si podrían iniciar un romance. Al respecto, la chica reality salió al frente para responder a las críticas.

En una reciente declaración a “Más Espectáculos”, Onelia Molina indicó que nada ni nadie va a opacar su felicidad por lo que está iniciando con su mejor amigo. De esta forma, aclaró que conoce a Kevin desde hace mucho tiempo y que su atracción empezó a fluir en su reciente viaje a Colombia.

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“La gente habla, siempre va a hablar, pero él y yo sabemos cómo han sido las cosas. Él era mi mejor amigo, era uno de mis mejores amigos, compartíamos mucho siempre, hasta el viaje de Tarapoto, literal. Es más, en el viaje de Tarapoto hacíamos un mal tercio porque Leandro fue con su pareja. Entonces, en verdad fuimos como amigos”, contó Onelia.

Onelia Molina responde a críticas tras revelar que sale con Kevin Díaz. (Foto: Captura de video / "+ Espectáculos")

“Igual yo estaba soltera y no tengo nada que ocultar, yo le diría ‘Si en Tarapoto pasaron cosas o si fluyó ahí’, pero no, nada que ver… Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas y si tenía que suceder así, pues se dio, fluyó, yo me estoy dejando como que las cosas fluyan, que pase lo que tenga que pasar, no tengo expectativas de nada. O sea, estoy tranquila la verdad, pero sí estoy muy feliz”, agregó.

Por otro lado, Onelia Molina también fue consultada por lo que piensa de Kevin Díaz, a lo que aclaró que es un hombre que le gusta y que agradece haberse cruzado con él, ya que considera que al fin conoce a un hombre de verdad.

“Es maduro, es lindo, es responsable, tengo muchas cosas buenas que decir de él. Un hombre proveedor, si así es, le voy a preguntar a la chata (Johanna San Miguel) que me de consejos”, precisó.

Onelia Molina indicó que nada ni nadie va a opacar su felicidad por lo que está iniciando con su mejor amigo. (Foto: Captura de video / "Esto es guerra")

Por su parte, en una anterior intervención en “Esto es guerra”, Kevin Díaz aceptó que se siente atraído por Onelia Molina y que espera que las cosas fluyan de forma correcta. “Yo sé que mucha gente que nos ve y nos quiere ver juntos. Creo que todo va a su ritmo y momento, las esperanzas son lo último que se pierde”, indicó el joven venezolano.