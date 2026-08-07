Onelia Molina regresó a “Esto es guerra” y contó detalles del proceso de recuperación de su pareja Kevin Díaz, quien viene recuperándose favorablemente tras sufrir una aparatosa caída durante la competencia del reality. Según contó la odontóloga, el participante venezolano no tiene fracturas ni fisuras.

En conversación con América Espectáculos, Onelia Molina relató cómo se enteró del accidente de su pareja. Según dijo, ella estaba trabajando cuando de repente empezaron a llamarla reiteradamente sus familiares para contarle lo que había sucedido con Kevin en “Esto es guerra”.

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“El real susto que tuve, me enteré por el celular, yo estaba trabajando y al toque me avisaron. Mi papá, mi mamá, todos preocupados. He vivido momentos difíciles, en verdad estuve muy nerviosa y, bueno, que bueno saber que está bien. Hay que vivir el día al máximo, nadie sabe lo que puede pasar”, relató Molina.

Onelia Molina regresó al programa y contó detalles del proceso de recuperación de Kevin Díaz, quien se encuentra estable tras su aparatosa caída. ( Captura de video / América Espectáculos)

Al ser consultada por el estado actual de Kevin Díaz, Molina aseguró que se encuentra bien y que no tuvo complicaciones en su salud. Sin embargo, resaltó que tendrá que guardar reposo por un tiempo, pero que ella se encargará de apoyarlo en su recuperación.

“Está estable, está bien, no tiene fracturas ni fisuras. Gracias a Dios está todo bien, yo creo que hay Kevin para rato, pero creo que también necesita un tiempo de descanso, tiene un par de semanas de descanso médico, tres días de estar internado”, dijo.

“Él está solo aquí, pero me tiene a mí, todo el mundo está pendiente de él, no le va a faltar nada… Nos pegó un buen susto, pero es bueno saber que está bien y que tenemos ‘Kevincito’ para rato”, añadió la integrante del equipo de los ‘Guerreros’.

Onelia Molina regresó al programa y contó detalles del proceso de recuperación de Kevin Díaz, quien se encuentra estable tras su aparatosa caída. ( Captura de video / América Espectáculos)

Como se recuerda, Kevin Díaz sufrió una caída desde una altura considerable durante la competencia de “Esto es guerra”. La producción emitió un comunicado asegurando que tras el incidente activaron “de inmediato los protocolos de atención establecidos”. Además, la misiva descartaba “una falla en los implementos utilizados durante la prueba”.