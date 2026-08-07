Onelia Molina regresó al programa y contó detalles del proceso de recuperación de Kevin Díaz, quien se encuentra estable tras su aparatosa caída. ( Captura de video / América Espectáculos)
Onelia Molina regresó al programa y contó detalles del proceso de recuperación de Kevin Díaz, quien se encuentra estable tras su aparatosa caída. ( Captura de video / América Espectáculos)
Por Redacción EC

Onelia Molina regresó a “Esto es guerra” y contó detalles del proceso de recuperación de su pareja Kevin Díaz, quien viene recuperándose favorablemente tras sufrir una aparatosa caída durante la competencia del reality. Según contó la odontóloga, el participante venezolano no tiene fracturas ni fisuras.

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