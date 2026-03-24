La modelo e influencer Onelia Molina presentó revelaciones sobre un viaje previo realizado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta a Colombia.

Según el adelanto emitido por "Magaly TV, La Firme", este episodio habría ocurrido antes del reciente escándalo de infidelidad registrado en Argentina, donde estuvieron de fiesta abordo de un yate, y luego en una casa club junto a modelos extranjeras.

Molina, quien confirmó el fin de su relación sentimental con Irivarren tras los sucesos en el país gaucho, afirmó tener pruebas sobre el comportamiento del grupo en territorio colombiano.

“Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín… son literal chicas de compañía. Ahí se portaron peor, Said hizo de las suyas”, declaró la integrante de " Esto es Guerra" en el avance del programa.

El informe completo se verá esta noche a partir de las 9:30 p. m., en ATV.

Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.

La nueva vida de Onelia Molina

El testimonio de Molina surge tras la difusión de imágenes que mostraron a los denominados “cuatro fantásticos” en un yate en Argentina acompañados de modelos extranjeras.

Estas revelaciones provocaron que Alejandra Baigorria, esposa de Palao, solicitara un tiempo para procesar su situación familiar, a pesar de las disculpas públicas ofrecidas por el deportista.

Por su parte, Onelia manifestó su decisión de retomar sus actividades profesionales tras la ruptura. “Agradezco a Magaly por las imágenes, porque necesitaba algo así para darme cuenta de lo que era capaz mi pareja. Yo tenía una imagen muy distinta de Mario, lo ponía en un pedestal”, confesó.