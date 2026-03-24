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En el avance del programa conducido por Magaly Medina, la chica reality afirma poseer información detallada sobre las mujeres que acompañaron a los deportistas en su paso por tierras colombianas, antes de la boda de Alejandra Baigorria | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
En el avance del programa conducido por Magaly Medina, la chica reality afirma poseer información detallada sobre las mujeres que acompañaron a los deportistas en su paso por tierras colombianas, antes de la boda de Alejandra Baigorria | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo e influencer Onelia Molina presentó revelaciones sobre un viaje previo realizado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta a Colombia.

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