Onelia Molina se sinceró sobre su relación con Mario Irivarren y sorprendió al confesar que, cuando eran pareja, sintió celos de la cercanía de su exnovio con Laura Spoya, ya que ambos muestran mucha química en el podcast “Good Time”.

En conversación con el programa “Al límite” de Mario Hart, Onelia Molina habló sin filtros sobre las emociones que tuvo al ver los juegos entre Mario Irivarren y Laura Spoya en las primeras ediciones de su podcast.

“Ellos siempre dejaron clara su situación, por más que al comienzo del podcast se intentó llevar por ahí ah. Yo les voy a ser sincera, al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron porque definitivamente soy la pareja y que se pongan a bromear (no me gustó)”, reveló Onelia Molina.

Mario Irivarren y Laura Spoya

“Lo hablamos, se manejó y se resolvió de una buena manera… Valoro lo que hacen, tanto Laura como Gerardo, y creo que como trío funcionan bien, son entretenidos”, agregó.

Onelia Molina resaltó que el diálogo fue importante para superar esta etapa de inseguridad y que, pese al malestar inicial, la tensión no siguió y pudieron mantener una relación sana y con respeto.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron en mayo

Por otro lado, Onelia Molina también habló sobre los límites en las relaciones, señalando que un momento de humor o contenido para las redes sociales, debe tener ciertos límites si estás en una relación con alguien.

“Yo creo que hasta cierto punto se puede llevar a la broma, pero cuando pasas ese punto, es respeto hacia tu pareja, ¿no?”, precisó Molina en la entrevista con Mario Hart y Hugo García.