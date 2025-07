Onelia Molina se vio envuelta en una gran polémica luego que el programa “Magaly TV, la firme” difundiera una parte de una conversación donde ella habla de Patricio Parodi, su compañero de reality. Ante esta situación, la expareja de Mario Irivarren decidió explicar lo sucedido.

En la polémica conversación, Onelia Molina habla con Piero Arenas y le pide que le avise si ve a Patricio Parodi, a lo que el chico reality le responde por si quería tener intimidad con el popular ‘Pato’. Finalmente, se oye a Onelia decir: “Recontra”.

“Solo voy a decir que ese día Patricio me hizo un comentario, me dijo que se sentía mal, como si lo hubieran pepeado y yo me preocupo, le digo que tranquilo que iba a estar atenta, voy al baño y regreso, pero no lo encuentro”, dijo Molina en “Amor y fuego”.

Según explicó Onelia Molina, lo que realmente le dijo Piero Arenas sobre Patricio Parodi fue “está hecho ‘concha’ (está mal)”, a lo que ella sí respondió “recontra”.

Cabe resaltar que la integrante de “Esto es guerra” también afirmó que Patricio Parodi es un amigo muy cercano de su expareja Mario Irivarren, y es por eso que se preocupa por él, ya que también han compartido momentos juntos.

Como se recuerda, Onelia Molina y Mario Irivarren se separaron en mayo luego de la difusión de una conversación del chico reality y Alejandra Baigorria, donde ambos hablaban de Vania Bludau. En aquella oportunidad, Irivarren incluso dijo que iba a llamar a su expareja.