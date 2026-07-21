Onelia Molina se emociona por el emotivo regalo de cumpleaños que le dio Kevin Díaz. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Onelia Molina se emociona por el emotivo regalo de cumpleaños que le dio Kevin Díaz. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Por Redacción EC

Onelia Molina compartió con sus seguidores el emotivo gesto que tuvo Kevin Díaz por su cumpleaños número 28. La integrante de “Esto es guerra” mostró en redes sociales la romántica sorpresa que recibió de parte del modelo venezolano y no ocultó la emoción que le provocó el detalle.

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