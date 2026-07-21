Onelia Molina compartió con sus seguidores el emotivo gesto que tuvo Kevin Díaz por su cumpleaños número 28. La integrante de “Esto es guerra” mostró en redes sociales la romántica sorpresa que recibió de parte del modelo venezolano y no ocultó la emoción que le provocó el detalle.

Según reveló, Kevin preparó una decoración especial para sorprenderla en su onomástico. La habitación fue adornada con globos, arreglos florales, peluches y diversos regalos en tonos rosados y blancos, creando un ambiente romántico.

A través de historias y publicaciones en Instagram, Onelia Molina mostró cada uno de los detalles que recibió. Además, dedicó un mensaje que dejó en evidencia el buen momento que atraviesa junto al exchico reality, con quien mantiene un romance desde hace algunos meses.

Onelia Molina impactada con la sorpresa de cumpleaños de Kevin Díaz.

“Cuando alguien no solo es bonito por fuera, sino también por su corazón y su alma, ahí entiendes que la verdadera belleza existe”, escribió la chica reality. En otro momento, confesó que el gesto de Kevin la dejó completamente enamorada y aseguró que ese día terminó “babeando por ese hombre”.

La celebración también fue comentada en “Esto es guerra”, donde Onelia reveló que había amanecido feliz gracias a las sorpresas recibidas. Incluso reconoció frente a cámaras que el detalle preparado por Kevin había hecho de su cumpleaños una fecha muy especial.

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Por su parte, Kevin Díaz también compartió imágenes del momento en que la arequipeña descubría la sorpresa. Las publicaciones generaron cientos de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores que destacaron la complicidad y el cariño que ambos muestran públicamente.

Cabe resaltar que el romance de Onelia Molina y Kevin Díaz ha generado diversos comentarios en redes sociales. Aunque en un inicio ambos evitaron confirmar una relación, sus constantes apariciones juntos, viajes compartidos y románticas muestras de afecto alimentaron los rumores de un romance, el cual fue confirmado hace algunas semanas.