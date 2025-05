Onelia Molina reapareció en televisión para ofrecer una entrevista al programa “Mande quien mande”, donde confirmó que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin. Según explicó la chica reality, todo terminó el pasado miércoles 30 de mayo, cuando se reunieron a conversar luego de la polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

En conversación con María Pía Copello, Molina aseguró que se dio el tiempo de meditar su decisión y que coordinó con Mario Irivarren el encontrarse en su casa para hablar de lo sucedido. Según dijo, decidió dar por finalizada su relación y reveló el motivo por el que su ahora expareja se quedó a dormir en su casa.

“Me di el tiempo de pensar las cosas y tomar una decisión calmada y tranquila, tomé la decisión de conversar con Mario en privado y para mí, el lugar donde tengo mayor privacidad era mi casa. Esta conversación se dio en mi casa, necesitábamos hablar y así fue, conversamos hasta muy tarde, somos humanos y hay mucho cariño de por medio”, dijo Onelia.

“Ese día nos abrimos tanto, soltamos tanto que de Mario ese día me despido y no lo hago mal, me despido con un abrazo, deseándole lo mejor y ese día nos abrazamos y nos quedamos dormidos, se quedó a dormir conmigo. Hemos tenido una relación de dos años, no me voy a hacer la fuerte, hemos vivido tantas cosas bonitas y el cariño está ahí”, agregó la chica reality.

Al ser consultada por si existía alguna posibilidad de retomar su romance con Mario Irivarren en el futuro, Molina fue tajante al asegurar que “cuando algo se rompe ya no queda igual”.

“Mi relación la doy por terminada con Mario (Irivarren), agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindos. Yo me quedo con eso”, aclaró.

Finalmente, Onelia Molina, conteniendo un poco la voz y con los ojos brillosos, aseguró que seguirá frecuentando al chico reality en “Esto es guerra” y es posible que los vean en las mismas reuniones porque tienen un círculo de amigos bastante similar.

“Lo quiero mucho a Mario y nos van a ver juntos, no quiero que se sorprendan o escandalicen. Lo que sobró en esta relación fue amor, respeto y mucha paz en su momento”, precisó Molina, dando por finalizado su romance con Mario Irivarren.