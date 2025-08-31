Tras anunciar que se dieron una nueva oportunidad en el amor, Onelia Molina y Mario Irivarren no habían compartido nuevas fotografías juntos hasta ahora. La chica reality aprovechó una reciente reunión de amigos para publicar nuevas instantáneas al lado de su pareja.
A través de sus redes sociales, Onelia Molina publicó una serie de fotografías de la fiesta de bienvenida de Lucca, hijo de Ignacio Baladán y la influencer colombiana ‘La Segura’. A esta reunión asistió al lado de Mario Irivarren.
“Que precioso que estás y sobre todo rodeado de amor y unos increíbles papás que te aman. Psdt: Aún no conoce bien a los tíos, por eso no sonríe. ¿ok?”, escribió Onelia en su publicación en Instagram, donde aparece al lado de los flamantes padres y su pareja Mario Irivarren.
Entre todas las fotografías, donde resaltan algunas con el pequeño Lucca, también se encuentran románticas instantáneas junto al experimentado participante de “Esto es guerra”.
De esta manera, Onelia Molina volvió a compartir fotografías al lado de Mario Irivarren, esto tras superar su separación y darse una nueva oportunidad en el amor.
Cabe señalar que la fiesta de bienvenida de Lucca se realizó en compañía de varios amigos de Ignacio Baladán, la mayoría de ellos de los programas de competencia en los que participó.
