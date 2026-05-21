Onelia Molina y Kevin Díaz rompieron su silencio luego de la difusión de algunas imágenes, dónde indicaría que ambos pasaron la noche juntos. Los integrantes de “Esto es guerra” desmintieron este hecho y la influencer cuestionó la invasión a su privacidad tras sentirse constantemente vigilada.

Las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, la firme” mostraron a Onelia Molina ingresando a un edificio donde estaría viviendo Kevin Díaz, lo que indicaría que ambos habrían pasado la noche juntos avivando rumores de un posible romance. Sin embargo, los integrantes del reality “Esto es guerra” se pronunciaron en “América Hoy” y rechazaron esa versión.

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Al ser consultados por las imágenes que se mostraron en el programa “Magaly TV, la firme”, Onelia Molina aseguró que no era correcto decir que pasó la noche en la casa de Kevin Díaz y aclaró algunos detalles sobre el lugar donde fue vista.

Onelia Molina y Kevin Díaz niegan haber pasado la noche juntos: “Van a tener que aclararlo”. (Foto: Captura de YouTube)

“Simplemente voy a decir que las cosas cuando no son, hay que aclararlas. Y si ellos se están equivocando en alguna información que están dando, pues van a tener que salir y aclarar, porque en primer lugar esa no es la casa de Kevin. Se lo pueden preguntar a él”, dijo la modelo.

Además, Molina confirmó que sí acudió al lugar tras terminar sus actividades laborales, aunque explicó que abandonó la vivienda muy temprano debido a compromisos relacionados con una grabación publicitaria.

“Fui a ese lugar, sí entré en la noche saliendo de acá y salgo muy temprano porque fui a grabar un comercial de (marca) y lo tenía que grabar muy temprano, ya lo que quieran decir no importa, pero sí me incomoda que no tenga privacidad. Bueno, también entiendo que es parte de”, comentó Onelia.

Onelia Molina y Kevin Díaz niegan haber pasado la noche juntos: “Van a tener que aclararlo”. (Foto: Captura de YouTube / "América televisión")

Por su parte, Kevin Díaz rechazó tajantemente la versión difundida en el programa de Magaly Medina y aseguró que las imágenes fueron presentadas de manera equivocada. “Las imágenes que están mostrando ahí, la verdad, que no son para nada ciertas. En la nota sale diciendo como que es mi casa, pero no es así. Aquí infringen las normas de privacidad de cualquier ser humano. No me parece justo”, manifestó.

El integrante de “Esto es guerra” también salió en defensa de Onelia Molina y remarcó que ella no tendría responsabilidad alguna. “Onelia es una mujer soltera, ya está grande, yo igual y siento que deberían de respetar un poquito eso, también”, precisó.