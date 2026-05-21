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Los chicos reality rechazaron la versión difundida en el programa de Magaly Medina y aseguraron que las imágenes fueron malinterpretadas. (Foto; Captura de video / "América Hoy")
Los chicos reality rechazaron la versión difundida en el programa de Magaly Medina y aseguraron que las imágenes fueron malinterpretadas. (Foto; Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Onelia Molina y Kevin Díaz rompieron su silencio luego de la difusión de algunas imágenes, dónde indicaría que ambos pasaron la noche juntos. Los integrantes de “Esto es guerra” desmintieron este hecho y la influencer cuestionó la invasión a su privacidad tras sentirse constantemente vigilada.

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