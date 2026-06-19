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La modelo aseguró que, si bien no tienen una relación, están disfrutando el conocerse | Foto: América TV (Captura)
La modelo aseguró que, si bien no tienen una relación, están disfrutando el conocerse | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes, en la última edición de ‘Esto es guerra’, Onelia Molina descartó haber formalizado una relación con el venezolano Kevin Díaz, al señalar que atraviesa una etapa de autodescubrimiento mientras continúa conociéndolo fuera de cámaras.

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