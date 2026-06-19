Este viernes, en la última edición de ‘Esto es guerra’, Onelia Molina descartó haber formalizado una relación con el venezolano Kevin Díaz, al señalar que atraviesa una etapa de autodescubrimiento mientras continúa conociéndolo fuera de cámaras.

Por ello, al ser entrevistada por Katia Palma, explicó que, aunque han compartido salidas desde hace algún tiempo, aún no existe un vínculo sentimental oficial y que no busca apresurar el proceso.

Onelia Molina no descartó una eventual relación con el modelo Kevin Díaz | Foto: América TV (Captura)

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“No quiero… estoy conociendo, para mí es mi proceso, mis tiempos, a como yo quiera y como fluya”, señaló Molina, quien añadió que se siente tranquila y feliz, y que sus decisiones no afectan a terceros.

Pese a no confirmar una relación, destacó la cercanía con el modelo venezolano de 26 años, a quien describió como “un diez de diez” como persona.

Sus declaraciones coinciden con lo expresado semanas atrás en el programa “Amor y Fuego”, donde también resaltó las cualidades físicas y personales de Díaz.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Lo bloqueó de todos lados, rechaza contacto cero y no dará tercera oportunidad por infidelidad con tercera persona. Coordina con su mamá Marcelas para retirar sus cosas y lamenta perder esa familia.

“Actualmente es alguien en verdad fundamental en mi vida porque siento que está ahí todo el tiempo, es muy buen amigo y sobre todo es una muy buena persona, sí me gusta tenerlo cerca. Quien quiere celeste, que le cueste”, sostuvo entonces.

Por su parte, Díaz también optó por la cautela, pero no pudo evitar sentir admiración por Molina, a quien calificó como una mujer destacable tanto en lo personal como en lo profesional.

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