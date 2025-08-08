Mario Irivarren y Onelia Molina pusieron fin a las especulaciones y no dudaron en darse un romántico beso en “Esto es guerra”, tras confirmar que se están dando una nueva oportunidad como pareja.

El pasado jueves 7 de agosto, el chico reality fue consultado por su relación con su compañera de programa. “Mario, ¿cuál es tu situación actual con Onelia?”, preguntó Katia Palma.

“Creo que todos saben que han sido meses ajetreados y estamos intentando retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz. Disfrutando mucho la vida, disfrutando el tiempo juntos”, respondió Mario Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren se besan en “Esto es guerra” y confirman reconciliación. (Foto: Captura de video)

Siguiendo la línea de los hechos, Mario Irivarren precisó que la confianza que Onelia Molina tenía se perdió por sus errores, por lo que en los últimos meses buscó acercarse de nuevo y conquistar su corazón.

“Eso se perdió en los últimos meses y han sido meses duros. Estamos en proceso de recuperar eso, ese viaje claramente tenía esa intención y era un viaje para los dos. Fue un viaje como siempre fueron nuestros viajes, muy lindo y divertido. Más allá de ser una pareja, antes fuimos amigos. Estamos a un paso de eso (la reconciliación)”, puntualizó el chico reality.

MÁS INFORMACIÓN: Onelia Molina reveló que sintió celos de Laura Spoya cuando era pareja de Mario Irivarren

Por su parte, Onelia Molina también fue consultada por lo que sentía por Mario Irivarren, a lo que respondió de forma diplomática que ambos han aprendido de la situación, por lo que podrían retomar su romance.

Onelia Molina y Mario Irivarren se besan en “Esto es guerra” y confirman reconciliación. (Foto: Captura de video)

“Yo creo que las cosas no han sido fáciles, pero hemos aprendido. Hemos mejorado en muchas cosas, entonces ¿por qué no darnos la oportunidad? Él tiene mil y una virtudes, ¿Por qué dejar ir a alguien bueno?, ¿Por qué no intentarlo?”, dijo Onelia Molina.