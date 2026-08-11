Orquesta Bembé apuesta nuevamente por la salsa romántica.
Orquesta Bembé apuesta nuevamente por la salsa romántica.
Por Redacción EC

La Orquesta Bembé inicia una nueva etapa musical con una renovada delantera y el lanzamiento de “Toda la noche oliendo a ti”, su nueva apuesta por la salsa romántica. El tema ya cuenta con videoclip y se encuentra disponible en las plataformas digitales de la agrupación.

La nueva formación está integrada por Mila Pavia, Bruno Gotelli, Luis André Arribasplata, Jesús Zurita y Jherson Campos, cinco jóvenes talentos provenientes de distintas partes del Perú. Los nuevos integrantes vienen destacando con sus presentaciones en discotecas y eventos durante los fines de semana.

Mila Pavia lidera las voces de esta nueva producción musical.
Mila Pavia lidera las voces de esta nueva producción musical.

Mila Pavia es la voz principal de esta nueva producción y una de las cantantes con mayor experiencia dentro de la agrupación. La artista señaló que Bembé busca conservar su esencia a través de la salsa romántica y los clásicos que caracterizan a la orquesta. Sobre el nuevo tema, explicó que aborda sentimientos como el amor, la melancolía, la añoranza y el deseo.

“Toda la noche oliendo a ti” es una versión en salsa del conocido tema de la baladista Jeanette. Además, la orquesta anunció que prepara una colaboración musical con Manolito Simonet y trabaja en su primer álbum de baladas adaptadas al género de la salsa, manteniendo el estilo que caracteriza a la agrupación.

Por su parte, Bruno Gotelli, integrante de la renovada delantera, invitó al público a conocer las producciones de Bembé a través de su canal de YouTube. También recordó que la orquesta se presenta cada fin de semana en lugares como Casa de la Salsa, Barranco Bar, Banana y Azúcar Club, entre otros.

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