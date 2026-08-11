La Orquesta Bembé inicia una nueva etapa musical con una renovada delantera y el lanzamiento de “Toda la noche oliendo a ti”, su nueva apuesta por la salsa romántica. El tema ya cuenta con videoclip y se encuentra disponible en las plataformas digitales de la agrupación.

La nueva formación está integrada por Mila Pavia, Bruno Gotelli, Luis André Arribasplata, Jesús Zurita y Jherson Campos, cinco jóvenes talentos provenientes de distintas partes del Perú. Los nuevos integrantes vienen destacando con sus presentaciones en discotecas y eventos durante los fines de semana.

Mila Pavia lidera las voces de esta nueva producción musical.

Mila Pavia es la voz principal de esta nueva producción y una de las cantantes con mayor experiencia dentro de la agrupación. La artista señaló que Bembé busca conservar su esencia a través de la salsa romántica y los clásicos que caracterizan a la orquesta. Sobre el nuevo tema, explicó que aborda sentimientos como el amor, la melancolía, la añoranza y el deseo.

“Toda la noche oliendo a ti” es una versión en salsa del conocido tema de la baladista Jeanette. Además, la orquesta anunció que prepara una colaboración musical con Manolito Simonet y trabaja en su primer álbum de baladas adaptadas al género de la salsa, manteniendo el estilo que caracteriza a la agrupación.

Por su parte, Bruno Gotelli, integrante de la renovada delantera, invitó al público a conocer las producciones de Bembé a través de su canal de YouTube. También recordó que la orquesta se presenta cada fin de semana en lugares como Casa de la Salsa, Barranco Bar, Banana y Azúcar Club, entre otros.