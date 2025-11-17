Orquesta Candela apuesta en grande: Tony y Mimy Succar se unen a su nueva versión de un clásico de Carmencita Lara

En las últimas horas, un post de Instagram en la cuenta oficial de Orquesta Candela ha generado intriga en sus fans. Y es que, en el video mientras los cantantes quieren subir al bus, Víctor Yaipen los detiene y dice: “Falta un nuevo integrante”, a lo que los demás músicos exclaman: “Un nuevo integrante” y el video culmina señalando que la presentación del nuevo integrante se dará a conocer este martes 18 de noviembre a las 4:00 vía sus redes oficiales.

Pese a que en el video promocional no se ve al cantante Luigui Carbajal, quien también forma parte de la Orquesta Candela - no se sabe si el nuevo ingreso será su reemplazo o se unirá como un nuevo integrante más.

Asimismo, El Comercio pudo conocer que Orquesta Candela prepara un nuevo hit musical tras haber grabado el tema “La Angurrienta” junto a Leslie Shaw, pero todo no queda ahí, puesto que este 28 de noviembre lanzan un nuevo tema musical junto a Tony Succar y Mimy Succar. La versión que saldrá será un tema de Carmencita Lara.

Este 2025, Orquesta Candela ha iniciado una estratgía agresiva en busca de la anhelada internacionalización. Hace dos meses hicieron un feat con Joysi Love, reconocida cantante panameña, exFactoria con el tema “Todavía” versión cumba, que en este tiempo en YouTube alcanzó 825,310 vistas, más de 6k likes y varios comentarios.

Si algo queda claro es que Orquesta Candela está quemando etapas rápido. La expectativa por el “nuevo integrante” no es un truco aislado: es parte de una narrativa de expansión, una coreografía donde cada lanzamiento, cada colaboración y cada ausencia dice algo. El martes, la historia sumará un capítulo más.

************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.