Óscar Custodio ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña y admitió haber tomado una decisión equivocada. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Óscar Custodio ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña y admitió haber tomado una decisión equivocada. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Por Redacción EC

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, apareció frente a cámaras en una entrevista con “Magaly TV, la firme”, donde hizo un mea culpa y ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña tras la denuncia que presentó por presunto acoso sexual en contra del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

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