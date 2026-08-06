Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, apareció frente a cámaras en una entrevista con “Magaly TV, la firme”, donde hizo un mea culpa y ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña tras la denuncia que presentó por presunto acoso sexual en contra del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

En conversación con Magaly Medina, el propietario de la popular agrupación de cumbia reconoció que no actuó de forma correcta tras tomar conocimiento de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos y aseguró que asumirá la responsabilidad por no haber separado a su familiar a su debido tiempo.

LEE MÁS: Caso Naldy Saldaña: Familia exige sanción para exdirector musical

Al inicio de su intervención, Óscar Custodio tomó la palabra y emitió un mensaje de arrepentimiento dirigido a Naldy Saldaña, su familia y los demás integrantes de La Bella Luz. Con la voz entrecortada y notablemente afectado, el líder de la agrupación admitió haber tomado una decisión equivocada.

Magaly confrontó a Oscar Custodio.

“Quiero pedirle perdón a la señorita Naldy Saldaña, quiero pedirle perdón a su familia, quiero pedir perdón a la opinión pública... debo asumir el gran error de no haberlos separado en su momento”, manifestó durante la entrevista con el programa de ATV.

Según contó en la entrevista con Magaly Medina, cuando Naldy le enseñó la evidencia del acoso, él respondió: “lo voy a revisar”. Además, agregó: “Estás en todo tu derecho de denunciarlo (a César Sánchez), denúncialo y tienes todo mi apoyo”.

CONOCE MÁS: “Detengan el odio”: Naldy Saldaña se pronuncia tras críticas contra integrantes de La Bella Luz

Ante esta respuesta, Magaly Medina le recordó a Custodio que sus palabras no fueron congruentes con sus acciones, ya que no separó a César Sánchez y él continuó trabajando en La Bella Luz sin ningún problema. Es más, en una posterior reunión, le mostró su respaldo al pararse a su lado mientras le daba el micrófono para que de unas palabras.

El propietario de la agrupación ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde reconoció que cometió un error al no separar de forma inmediata a César Sánchez de la orquesta. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme)

“Acepto ese error... Me equivoqué. Soy un ser humano y voy a aceptar la verdad y asumir las consecuencias… De repente ahí ha habido un mal asesoramiento, me dejé llevar por la relación familiar”, replicó Óscar Custodio, quien aseguró que aceptará las consecuencias de sus decisiones.