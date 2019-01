Pablo Heredia rompió su silencio y se pronunció sobre los rumores que señalan que Alessandra Fuller, su ex pareja, habría iniciado una relación Andrés Vílchez, con quien compartió roles en la telenovela "Ven Baila Quinceañera".

En declaraciones al diario "Trome", Pablo Heredia le envió sus mejores deseos a su ex, con quien mantuvo una relación amorosa de casi dos años y que terminó a mediados del mes de mayo.

"No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a Ale, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades", manifestó.

Al ser consultado sobre opinión tenía sobre Andrés Vílchez, Pablo Heredia respondió: "Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz".

Alessandra Fuller y Andrés Vílchez se encuentran de vacaciones en Miami. A través de sus respectivas cuentas de Instagram han mostrado lo bien que la están pasando juntos en la ciudad estadounidense.