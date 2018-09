Pablo Heredia no descarta regresar con Alessandra Fuller | VIDEO

El programa "En boca de todos" tuvo como invitado a Pablo Heredia para hacerle algunas preguntas incómodas, entre ellas sobre su pasada relación con Alessandra Fuller. Recordemos que ambos fueron pareja más de dos años hasta terminar hace unos meses.

Ambos mantuvieron en secreto el fin de su relación; sin embargo, aclararon que los motivos de la ruptura no fueron por alguna infidelidad. Muchos de sus seguidores se sorprendieron, pues eran una de las parejas más queridas de la farándula nacional y hacían muestras públicas de su amor.

Los actores decidieron tomar rumbos diferentes, motivos que hasta ahora no han sido revelados. Sin embargo, este lunes en el programa de América el actor se refirió a Alessandra Fuller como una gran mujer y que no sabe qué pasará en el futuro.

"Extraño su ternura, nosotros estuvimos más de dos años, y siento que Ale para mi es un gran amor, uno de los más importantes que tuve, por no decir el más importante. Yo creo en segundas oportunidades, no me cierro a nada, el destino dirá; sí hay un gran cariño y amor por mi parte, ella es una gran mujer, la quiero mucho y le deseo todo lo mejor de este mundo".

EL AMOR TAMBIÉN SE ACABA

Rumores relacionaron a Pablo Heredia con Flavia Laos y con Alondra García-Miró; ambas amigas y compañeras de rodaje en nuevas producciones de América; motivo por el cual se dice que Alessandra Fuller se ha alejado de Flavia y de Mayra Goñi.

Hace unos días Pablo Heredia fue visto saliendo de una reunión en casa de Flavia Laos, acompañado de una joven cuya identidad es, de momento, desconocida. Hay especulaciones, lo cierto es que ambos están solteros.