Pablo Heredia fue el nuevo invitado de “El valor de la verdad” y sorprendió a todos con sus declaraciones sobre su vida privada. El actor argentino se sentó en el sillón rojo para contar detalles de sus relaciones con figuras del espectáculo peruano. Entre sus declaraciones, reveló cómo fue su primer beso con Flavia Laos.

En conversación con Beto Ortiz, Pablo Heredia confesó que su primer beso con Flavia Laos sucedió cuando él estaba bajo los efectos de algún estupefaciente.

Según explicó Heredia, la actriz empezó a ser cariñosa con él y cómo él estaba bajo los efectos de la droga, confundió las cosas y terminó besando a su compañera de novela.

“Luego que terminó la relación (con Alessandra Fuller) empezamos a ser más íntimos y se empezó a confundir la cosa y fue de un momento a otro y fue ese día”, confesó Heredia.

Pablo Heredia cuenta cómo fue el primer beso con Flavia Laos.

“Sentía más cosas que las que podía sentir. Se terminó dando un beso, fue uno muy bonito y confunde. Me confundí bastante”, agregó.

Tras el beso con Flavia Laos, Pablo Heredia reconoce que empezó a ver distinto a su excompañera de novela y entonces amiga de Ale Fuller. Según explicó, empezó a “sentir cosas” y “hubo un vínculo”.

“Yo debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, sí me había pegado la situación… Sí me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí hubo un vínculo”, explicó Heredia.