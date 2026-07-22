Pablo Heredia y Alessandra Fuller fueron captados juntos durante distintas actividades realizadas el último fin de semana, imágenes que fueron difundidas por el programa Magaly TV: La Firme. Los registros muestran al actor argentino y a la actriz compartiendo una función de cine en San Isidro y, posteriormente, una reunión en un restaurante de Miraflores, lo que reavivó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.
Pablo Heredia y Alessandra Fuller fueron captados juntos durante distintas actividades realizadas el último fin de semana, imágenes que fueron difundidas por el programa Magaly TV: La Firme. Los registros muestran al actor argentino y a la actriz compartiendo una función de cine en San Isidro y, posteriormente, una reunión en un restaurante de Miraflores, lo que reavivó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.
LEE: América TV transmitirá los partidos de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030
Según las imágenes emitidas por el programa, Heredia y Fuller asistieron el viernes a un cine en San Isidro, donde permanecieron sentados juntos compartiendo bebidas y canchita durante la función. La voz en off del reportaje señaló que inicialmente se pensó que el encuentro estaba relacionado con una actividad publicitaria, aunque posteriormente planteó la posibilidad de un reencuentro sentimental.
@atv.pe 🍿❤️🔥 Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ no son las primeras que evidencian un acercamiento entre ambos. Días antes, el creador de contenido Ric La Torre compartió un clip de Ale Fuller junto a Pablo Heredia en una función de cine. #atv #magalytvlafirme #parejas #relaciones ♬ sonido original - ATV.PE
Al día siguiente, ambos fueron registrados en un restaurante de Miraflores junto a Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. Durante la reunión, Heredia publicó en sus redes sociales videos del encuentro, en los que Fuller aparecía grabando parte del contenido compartido por el actor.
Tras la salida del restaurante, las cámaras del programa siguieron a Heredia y Fuller hasta el departamento de la actriz. De acuerdo con el reporte televisivo, ambos ingresaron juntos al inmueble y el actor permaneció en el lugar por más de dos horas antes de retirarse.
MÁS: Mario Hart reconoce infidelidad a Leslie Shaw, pero aclara que no fue con Korina Rivadeneira
En otro momento, Shirley Arica se refirió al término de la relación que mantuvo con Pablo Heredia. En declaraciones al programa Amor y Fuego, la influencer explicó que ambos decidieron poner fin al romance por incompatibilidad de caracteres y aseguró que actualmente conservan una relación de amistad. Asimismo, descartó que su expareja Ivo u otras personas hayan influido en esa decisión.
“Somos amigos. En realidad, conversamos un día y nos dimos cuenta de que las cosas no iban a funcionar, así que mejor cada uno por su lado y quedamos como amigos y todo súper bien”, señaló la influencer
VIDEO RECOMENDADO
- Ethel Pozo se integra al “streaming” de María Pía Copello: “Me sentí como en casa”
- Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Desde enero estamos separados”
- “Chapa tu Money” tuvo buen debut en la televisión: ¿Cómo le fue en el rating?
- Gisela Valcárcel: “No te puedes acostumbrar a tanto aplauso. Nada es para siempre”
- Pamela López trabajará junto a Paul Michael en un videoclip: “Negocios son negocios”
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.