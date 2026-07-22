Pablo Heredia y Alessandra Fuller fueron captados juntos durante distintas actividades realizadas el último fin de semana, imágenes que fueron difundidas por el programa Magaly TV: La Firme. Los registros muestran al actor argentino y a la actriz compartiendo una función de cine en San Isidro y, posteriormente, una reunión en un restaurante de Miraflores, lo que reavivó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Según las imágenes emitidas por el programa, Heredia y Fuller asistieron el viernes a un cine en San Isidro, donde permanecieron sentados juntos compartiendo bebidas y canchita durante la función. La voz en off del reportaje señaló que inicialmente se pensó que el encuentro estaba relacionado con una actividad publicitaria, aunque posteriormente planteó la posibilidad de un reencuentro sentimental.

Al día siguiente, ambos fueron registrados en un restaurante de Miraflores junto a Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. Durante la reunión, Heredia publicó en sus redes sociales videos del encuentro, en los que Fuller aparecía grabando parte del contenido compartido por el actor.

Tras la salida del restaurante, las cámaras del programa siguieron a Heredia y Fuller hasta el departamento de la actriz. De acuerdo con el reporte televisivo, ambos ingresaron juntos al inmueble y el actor permaneció en el lugar por más de dos horas antes de retirarse.

En otro momento, Shirley Arica se refirió al término de la relación que mantuvo con Pablo Heredia. En declaraciones al programa Amor y Fuego, la influencer explicó que ambos decidieron poner fin al romance por incompatibilidad de caracteres y aseguró que actualmente conservan una relación de amistad. Asimismo, descartó que su expareja Ivo u otras personas hayan influido en esa decisión.

“Somos amigos. En realidad, conversamos un día y nos dimos cuenta de que las cosas no iban a funcionar, así que mejor cada uno por su lado y quedamos como amigos y todo súper bien” , señaló la influencer

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