Pablo Heredia visita el departamento de Alessandra Fuller tras una salida con amigos. (Foto: Instagram)
Pablo Heredia visita el departamento de Alessandra Fuller tras una salida con amigos. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Pablo Heredia y Alessandra Fuller fueron captados juntos durante distintas actividades realizadas el último fin de semana, imágenes que fueron difundidas por el programa Magaly TV: La Firme. Los registros muestran al actor argentino y a la actriz compartiendo una función de cine en San Isidro y, posteriormente, una reunión en un restaurante de Miraflores, lo que reavivó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

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