En su reciente participación en ‘El Valor de la Verdad’, el actor argentino Pablo Heredia reveló que tuvo una conversación privada con el futbolista Paolo Gurrero, donde, según detalló, hablaron de la modelo y actriz Alondra García Miró.

De acuerdo con Heredia, ambos coincidieron en una discoteca y, al reconocerlo, se le acercó de inmediato para contarle detalles personales que García Miró le habría confiado sobre el atacante.

“Yo lo tenía atragantado, lo tenía ahí. Como soy una persona súper reservada y no me voy a meter, le dije: ‘Che Paolo, no debería, pero quisiera decirte algo. No sé si te vas a enojar, si lo vas a tomar personal, pero quiero que sepas que Alondra piensa mucho en vos, habla mucho de vos, te quiere’” , relató Heredia desde el recordado sillón rojo.

Además, el actor explicó que, lejos de molestarse, el ‘Depredador’ tomó sus palabras con buena actitud. “Él me habló buena onda, súper buena vibra. Un tipo bien, copado, me cayó bien. Se lo quería decir porque era mi amiga y quería que se dieran una oportunidad”, agregó.

¿Alondra y Paolo ya estaban separados?

Heredia aclaró que en el momento de aquella conversación, Alondra García Miró y Paolo Guerrero ya no eran pareja.

Sin embargo, aseguró que ella todavía guardaba sentimientos hacia el futbolista, motivo por el cual decidió hablar con él, aunque corriera el riesgo de incomodarlo.

“Ella lo extrañaba, pero no lo decía abiertamente. Yo sentía que debía decirle algo”, comentó el actor, quien también compartió escenas con la modelo en una novela.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero / LUIS GONZALES

¿Paolo Guerrero sintió celos por Pablo Heredia?

Consultado sobre si Paolo Guerrero llegó a sentir celos por su cercanía con Alondra durante las grabaciones de dicha producción, Heredia respondió sin rodeos.

“Posiblemente sí. Quien no está en esta carrera de actor no entiende un beso, un abrazo. Te puede dar celos porque no sabes qué hay detrás de ese beso”, comentó.

A pesar de ello, recalcó que cuando ambos trabajaban juntos en la telenovela, el romance de la actriz y el delantero ya había finalizado.

“No sé si él estaba en contra de que ella actuara. Cuando grabábamos, ellos ya no estaban juntos”, precisó.

“Ella me contaba que era difícil”: los secretos del romance entre Paolo y Alondra

En la segunda parte de su participación en 'El valor de la verdad’, Heredia reveló que conoció aspectos íntimos del romance entre Guerrero y García Miró. Según el actor, la modelo solía contarle cómo se sentía respecto a su entonces pareja.

“Éramos muy amigos. Ella es una persona fuerte, no lloraba ni perdía el humor. Se sentía satisfecha con su carrera como actriz, pero en el fondo me confesaba que lo extrañaba y que era complicado sobrellevar la situación”, señaló.

Heredia recalcó que nunca indagó en temas privados por iniciativa propia: “No soy una persona chismosa. Sin embargo, conversábamos mucho porque pasábamos largas horas en las grabaciones y, muchas veces, estábamos solos” , concluyó.