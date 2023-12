Pablo Saldarriaga relató una mala experiencia que vivió al trabajar con la actriz Tatiana Astengo en un cortometraje. Su declaración se dio cuando participó junto a Gabriel Calvo en el podcast de Carlos Orozco.

Durante la conversación, Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo comentaron sobre qué actores les parecían antipáticos, por lo que mencionaron a Tatiana Astengo. Y es que, Saldarriaga comentó que la actriz se habría expresado de manera eufórica cuando le intentó ayudar en medio de una escena.

“A mí también me buleó. Estábamos grabando un corto y cuando ella entra en trompo, no sabía su parte, como que te tira la h*. Ella no sabía su parte. Le dije: ‘oye, pero’. Y me dijo: ‘calla c*, calla, anda toca tu saxo r*’. Yo dije, ‘qué’”, contó Pablo.

Esta no es la primera vez que Tatiana es acusada de tratar mal a sus compañeros. Como se recuerda, en el 2005 la actriz Oriana Cicconi indicó que fue víctima de maltrato psicológico por parte de Astengo.

“Ella (Tatiana Astengo) me dijo que dejara de comer porque iba a ser una chancha y nadie me iba a querer. Me dio bulimia y anorexia, pero lo superé. Si lo cuento, es porque es la tercera causa de muerte entre hombres y mujeres. Luego, cuando creces y te repones de la enfermedad, te das cuenta de que el cuerpo no lo es todo. Espero que haya cambiado. Pero ya pasó y la vida continúa. No le guardo rencor a nadie”, reveló Cicconi.