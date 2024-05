El sonero y comediante peruano Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, reveló que dejará su herencia a su actual esposa Monserrat Seminario y a las tres hijas que tiene con ella.

De ese modo, el artista añadió que no estarán incluidos en su testamento sus otros hijos, quienes en su mayoría son personas adultas.

Al ser entrevistado por el show de televisión “Todo se filtra”, el cómico de 87 años dijo que repartiría sus bienes materiales entre las tres últimas hijas que tiene, además de su esposa Monserrat Seminario, de 39 años.

“Qué tiene de malo que les deje a ellas, si los otros están grandazos ya. Los otros ya están hechos, su vida está en el extranjero”, dijo el comediante.

Ante la declaración de Melcochita, su esposa comentó que el músico no tiene una herencia que dejarles, más que su auto y que no tiene deseo de heredarlo.

“Ya es decisión de él, al final lo único que tiene es su carro, él sabe a quién se lo deja, yo no voy a pelear por tonteras, solo me interesa la salud de mi esposo, que esté tranquilo y goce a sus pequeñas”, relató.

Susan Villanueva se pronuncia por decisión de su padre, Melcochita





Ante la decisión de su padre, una de las hijas de Melcochita, Susan Villanueva dijo estar de acuerdo con que la herencia de su padre se reparta entre sus hermanas menores y aconsejó a Monserrat no depender de ese dinero.

“Yo pienso que es una buena idea... No sé de qué fortuna me hablas... él siempre ha vivido su momento... Yo lo único que le recomiendo y siempre le he dicho a Monserrat es que ahora aproveche y estudie algo, sepa una carrera porque ella es cincuenta años mejor que él”, comentó.