El reconocido cómico y sonero peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, fue dado de alta tras permanecer internado durante siete días en el Hospital Edgardo Rebagliati debido a una bronquitis aguda. El artista, de 88 años, fue llevado de emergencia por su esposa, Monserrat Seminario, después de experimentar graves dificultades respiratorias. “Casi no la cuento, porque no podía respirar. Mi esposa me trajo de emergencia”, relató Melcochita, visiblemente afectado por la situación.

Aunque primero se creyó que se trataría de un coma diabético, el comediante dijo que durante su internamiento, los médicos lograron estabilizarlo, logrando mejorar gradualmente. “Me examinaron y determinaron que tenía bronquitis aguda. Mi saturación estaba baja y tenía fiebre. De verdad, me asusté”, confesó el humorista a Trome. Las imágenes exclusivas captadas por el mismo medio mostraron a Villanueva despidiéndose afectuosamente del personal médico que lo atendió, mientras su esposa permanecía junto a él. Por ahora, Melcochita se mantendrá alejado de los escenarios mientras se recupera completamente

Melcochita ya está en casa, pero los médicos le han recomendado reposo absoluto y evitar el consumo de bebidas frías para prevenir una recaída. De otro lado, hace unos días, Melcochita reconoció el apoyo incondicional de su esposa, Monserrat. “Ella está pendiente de mi salud, yo le tengo que agradecer por eso”, dijo. Para luego resaltar las críticas que recibían por su diferencia de edad. “Muchos decían que se casaba con el viejito por su plata, pero siempre me ha demostrado que estamos juntos en las buenas y en las malas”.