El sonero y comediante Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, compartió detalles sobre su proceso de recuperación tras ser hospitalizado por una bronquitis aguda. A pesar de haber mejorado notablemente, el artista anunció que continuará internado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins por al menos una semana más.

“Estoy mejorando, cada día me voy sintiendo mejor, ya he superado la fuerte fiebre que tenía por varios días. Sin embargo, los médicos me han dicho que seguiré internado por una semana más hasta recuperarme totalmente y luego debo hacer un reposo obligado”, expresó Melcochita al diario Trome.

Tras el anuncio de su hospitalización, el humorista se mostró agradecido por el cariño recibido. “No sabía que era tan querido por el pueblo. Me han mandado muchos mensajes y me han llamado de todas partes del mundo. Agradezco ese cariño, no sabía que me querían tanto. Yo solo me dedico a hacer reír a la gente”, añadió.

De otro lado, Melcochita reconoció el apoyo incondicional de su esposa, Monserrat Seminario. “Ella está pendiente de mi salud, yo le tengo que agradecer por eso”, dijo. Para luego resaltar las críticas que recibían por su diferencia de edad. “Muchos decían que se casaba con el viejito por su plata, pero siempre me ha demostrado que estamos juntos en las buenas y en las malas”.

El artista peruano tiene 11 hijos, con distintas parejas. Fruto de su relación con Mery Espinoza, con la que es padre de sus dos hijas mayores; con Isabel Valdivia tuvo otros tres hijos, con Delia Villanueva otros tres más y con su actual esposa Monserrat Seminario Sanz, tienen tres hijas. Su unión se ha convertido en una de las más estables, teniendo más de 16 años juntos.

¿Por qué Melcochita fue hospitalizado?

El comediante Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, fue internado en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María, el sábado 28 de setiembre, debido a una bronquitis aguda. Esta grave situación preocupó a sus seguidores y seres queridos, quienes aguardan su pronta recuperación.

Manolo Rojas, humorista y colega de Melcocha, compartió actualizaciones sobre su estado de salud. En declaraciones a RPP Noticias, Rojas indicó que “ya fue estabilizado por los médicos y se encuentra fuera de peligro”. También comentó que, junto a Román “Ronco” Gamez, intentaron animarlo durante su hospitalización, manifestando que “lo quiere tanto como yo y todos los peruanos”.