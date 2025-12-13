El conductor de televisión Paco Bazán abordó el estado de su relación con Magaly Medina, indicando que nunca existió una amistad real entre ellos, sino un vínculo basado en el respeto y la admiración profesional.

Así, el presentador fue tajante al señalar la naturaleza de su relación con Magaly, a quien llamaba ‘Madrina’, no era de amistad, pues para él, la palabra ‘amigo’ tiene un significado profundo que no aplica a su conexión con Medina.

“Magaly y yo nunca fuimos amigos, porque ¿qué es la palabra amigos? Amigos es con quien compartes teléfono, con quien te escribes, te llamas, tomas un café, comparten en familia... Nunca hemos sido amigos" , precisó.

Paco Bazán sobre Magaly Medina: “Se ha perdido la buena onda”

Paco también sostuvo que evita hacer lazos personales en su entorno de trabajo, tanto en el fútbol como en el espectáculo. “En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”, afirmó.

A pesar de dejar claro que la amistad nunca fue una realidad, Bazán lamentó el cambio que ha experimentado la relación con la conductora en los últimos meses, pues era un invitado recurrente a su programa.

“Lo que se ha perdido es la buena onda, había química en los espacios que hemos compartido alguna vez, en su set de televisión. Había química, ha funcionado muy bien. Luego se ha perdido y ya no hay ese vínculo, pero lo que no se ha perdido, de mi parte, es respeto y admiración”, agregó.

¿Paco Bazán todavía respeta a Magaly Medina?

De otro lado, Bazán resaltó que su respeto a la figura de Magaly Medina como comunicadora se mantiene inalterable, incluso ante las críticas que ella le ha dicho por juntarse con Jefferson Farfán, sus polémicas familiares y más.

“Lo que existe y eso no ha cambiado, a pesar de que ella tenga sus posiciones y sus opiniones y tal, es mucha admiración. Lo que yo he sentido por ella no ha cambiado, es admiració”, reveló.

Finalizando, de ese modo que no ha respondido a las opiniones o comentarios de Magaly, pues tiene admiración por ella.