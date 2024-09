El presentador de televisión Paco Bazán acusó al futbolista Jefferson Farfán y al conductor Jesús Alzamora de haberse burlado de su madre durante una entrevista para el podcast “La Lengua”. Por ese motivo, en un nuevo episodio de su enfrentamiento con Farfán, Paco, ahijado de Magaly Medina, utilizó su programa “Ni loco ni santo”, transmitido por YouTube junto a su amigo, el exarquero Erick Delgado, para exponer una de las razones detrás de su rivalidad con Alzamora.

Bazán relató que durante una entrevista realizada por el exconductor de “Yo Soy” a Jefferson Farfán, se produjo una burla hacia su madre con la complicidad de Alzamora. Este incidente, según Bazán, le causó un gran dolor emocional por el delicado estado de salud de su progenitora.

“Jamás me he metido con su familia. Le he dicho directamente a él que es un CPP. Nunca he atacado a su familia; quiero que me explique cuándo lo hice”, afirmó asegurando que no quiso atacar a María Paz Gonzáles-Vigil, esposa de Alzamora. “¡Nada! Lo que pasa es que victimizarse siempre es un punto a favor. El problema era con él, pero bueno”, agregó.

Bazán continuó: “Cuando Jefferson fue a su podcast, empezaron a hacerle preguntas para que se luciera y me atacara. Hubo un momento en el que se burlaron de mí, diciendo ‘acúsalo con tu mamá’. Eso me dolió”. El presentador de ATV añadió que el comentario le hirió especialmente debido a la condición de su madre.

“¿Saben por qué? Me voy a victimizar como hacen muchos. Me dolió porque mi mamá vive en una silla de ruedas y no puede hablar. Hay días en los que no sabe quién soy. Mi mamá tiene medio cuerpo paralizado; hace tres años sufrió tres infartos cerebrales y quedó biplégica”, explicó.

La respuesta de Jesús Alzamora a los calificativos de Paco Bazán





Jesús Alzamora dijo previamente que Bazán lo ridiculizó por su fe católica, en particular por el denario y el collar de energías que lleva, a pesar de conocer el significado de estos objetos.

“Yo se lo dije en la Teletón del año pasado: ‘Mira, este denario me lo regaló mi esposa. Simboliza los tres años que no pudimos ser padres, y este collar lo uso porque las cuentas me ayudaban a calmar la ansiedad. ¿Quién eres tú para decirme qué debo usar o no?’”, manifestó Alzamora.

Paco Bazán respondió a estas declaraciones: “Lo que he observado sugiere que está engañando, aunque no estoy seguro si lo hace con su comunidad o con su familia cercana”.