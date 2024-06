¿Se hará realidad? Tras varias semanas de enfrentamiento e intercambio de palabras desde sus propias tribunas, el conflicto mediático entre Paco Bazán y Jefferson Farfán podría llegar a su fin.

Es que, luego de haber sido respaldado por la conductora Magaly Medina, el exarquero y presentador de televisión Paco Bazán logró alcanzar los 100 000 suscriptores en su canal de YouTube en pocos minutos.

De ese modo, Entre Palos TV, plataforma que Paco dirige con su amigo y excolega Erick Delgado, logró el reto de Farfán durante su batalla mediática.

Como se recuerda, Jefferson entrevistaría a Paco Bazán cuando este logre los 100 000 suscriptores en YouTube. “Que llegue a los 100 mil seguidores, ahí lo traigo”, comentó en “Enfocados” al momento de entrevistar a Delgado.

Entre Palos | Foto: YouTube (Captura)

Paco Bazán cumple reto de Jefferson Farfán





Por ello, tras ser convocados por su madrina, cientos de usuarios de Internet se suscribieron al canal de Bazán y Delgado, por lo que, se espera sea la reunión del comentarista y Farfán.

“Gracias, Perú. A los que respondieron este llamado. Aunque te soy honesto, yo no creo que vaya a pasar”, le dijo Paco su amigo tras celebrar su victoria. Actualmente, Entre Palos TV ha logrado 117 000 suscriptores.

Momentos antes, Paco celebró el hito con Magaly Medina, grabando un video dirigido a Roberto Guizasola. “Cucurucho, mi hermano, mira con quien estoy... con la Madrina. Llegamos a los 100 000 (suscriptores en YouTube). No creo que tu socio sea el verdadero saltapatrás. Ahí nos vemos, pronto en la Planicie”, le increpó.

Por su parte, Jefferson Farfán no se ha pronunciado al respecto, generando especulaciones sobre el cumplimiento de su propio reto. “Ahora te quiero ver, Farfán”, advirtió la Urraca.

Magaly Medina sobre Jefferson Farfán: “No hay que ser soberbios”





La victoria de Paco Bazán ocurrió el pasado viernes 28 de junio en el programa de Magaly Medina, el incremento de sus seguidores en YouTube se realizó en vivo y en menos de una hora.

En ese sentido, tras festejar el logro Magaly no dudó en mandarle un mensaje a Jefferson Farfán. “No hay que ser soberbios, el mundo de las redes es muy diferente a la televisión”, dijo.

Asimismo, comentó previamente: “Paco siempre me ha simpatizado, cuando lo he tenido que criticar, lo critico y le doy como a hijo, pero no me gusta que lo maltraten en otro lado”.