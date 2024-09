Jesús Alzamora y su esposa María Paz González-Vigil recurrieron a su programa de YouTube “La Lengua” para responder a las críticas de Paco Bazán. Como se recuerda, el presentador de “El Deportivo” de ATV ha sido uno de los más críticos contra Alzamora, a quien cuestionó por profesar una religión y llevar un collar de energía y un denario.

En la reciente edición de “La Lengua”, Jesús Alzamora respondió a las críticas de Paco Bazán y le dijo: “No eres nadie para burlarte de la fe que podamos tener”.

Pese a que Alzamora dijo no sentirse afectado por los comentarios de Bazán, principalmente por llamarlo ‘ayayero’ y ‘CPP’ de los futbolistas, María Paz si se mostró incómoda con dichas críticas que califican a su esposo de “mala persona y confundido” por llevar un collar de energía y un denario.

Según dijo la popular ‘Pasita’, el denario que utiliza Jesús significa el tiempo que les costó, además de las complicaciones que vivieron para tener a su hijo Lorenzo, mientras que el collar simbolizaba la energía por complicaciones en la salud del expresentador de televisión.

“Es horrible que una persona venga a burlarse algo que ni siquiera sabe lo que significa”, dijo María Paz Gonzáles-Vigil en medio de lágrimas, mostrándose muy afectada por lo sucedido.

Por su parte, Jesús Alzamora no se contuvo y calificó como una “ameba parlante” al exarquero de Universitario de Deportes, de quien recordó una experiencia en la Teletón 2023.

“Yo se lo dije en la Teletón del año pasado: ‘Mira compare’, este denario me lo regaló mi esposa, simboliza los tres años que no pudimos ser padres y este collar lo uso porque yo agarraba estas cuentas del collar porque me daban picos de ansiedad no sabía si iba a vivir o no. ¿Quién eres tú para decirme que me debo poner o no?”, respondió Jesús Alzamora.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre Jesús Alzamora?

En una reciente entrevista con el programa de Magaly Medina, Paco Bazán se refirió con duros calificativos hacia Jesús Alzamora, de quien dijo que es un ‘cpp’ de todos los futbolistas, a quienes invita a su programa de YouTube para “lavarles la cara”.

“Jesús Alzamora es el más grande ‘cpp’ de todos los futbolistas. Es el más grande ‘ayayero’ y ‘pasa manos’ de todos. Los lleva a su podcast para limpiarles la cara, les pone preguntas para qué se luzcan”, dijo Bazán en “Magaly TV, la firme”.

