Melissa Linares, madre de la última hija del exfutbolista y conductor de televisión Paco Bazán ha emprendido acciones legales en su contra por el incumplimiento de la pensión alimentaria acordada.

Y es que, tras varios años en el anonimato, Linares rompió su silencio en 'Arriba mi Gente’ para denunciar la situación y exigir que se respeten los derechos de la menor, ante las justificaciones de Bazán, quien dijo estar atravesando “problemas económicos”.

“[Lo demando] por incumplimiento de una conciliación anterior” , contó Linares en ‘Arriba mi Gente’, al precisar que el presentador “no cumple con su hija como él mismo lo firmó” en una presunta conciliación previa .

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares

Según el reporte, la suma exacta que Linares reclama asciende a S/4 930 mensuales, y Bazán acumularía dos meses de deuda. “Como le digo a mi hija, quien no suma, no nos falta”, aseguró.

A su vez, Linares sostuvo que, a pesar del acuerdo de septiembre para aumentar el monto de pensión y que Bazán se hiciera cargo de los gastos de educación y seguro de salud, el exarquero no ha cumplido, por lo que debió asumir esa responsabilidad sola.

“Mi hija y yo estamos súper bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas. Nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá” , comentó, e insistió: “Yo hago todo para que ella tenga todo lo que yo puedo darle, pero no solamente debería venir de mi parte”.

¿Paco Bazán atraviesa problemas económicos?

Por otro lado, Linares también afirmó que el comentarista justificó su incumplimiento señalando que enfrenta problemas económicos, ya que no estaría recibiendo el pago por sus servicios en ATV y Radio Romántica.

“Él dice que tiene problemas económicos, pero eso mejor pregúntenle a él porque yo no soy la persona pública. Mi hija tiene necesidades y ya vi que sola no las puedo cumplir. Así que estoy pidiendo se cumpla lo que tiene que ser” , subrayó.

“Los lugares donde estoy no me han pagado. En el canal desde julio y en la radio desde septiembre. Ahorita estoy literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra”, habría declarado el exfutbolista a Melissa.

Paco Bazán y sus hijos

El conductor de 'El deportivo en otra cancha’ tiene dos hijos con su primera esposa, Janice. Tras separarse, tuvo un breve romance con Melissa. Fruto de ese amor, nació su última hija, quien actualmente tendría 9 años.