El exfutbolista Paco Bazán reveló el motivo por el que actualmente se encuentra separado de su esposa, Janice, con quien estuvo casado por casi 20 años. En el videpodcast “Erick y Gonzalo”, el conductor de TV brindó detalles de la crisis matrimonial que enfrenta.

“Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, haciendo oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio. Yo tengo la convicción, según mi fe, de que mi familia se va a restaurar. Mi lucha es espiritual. Mientras no ocurra, le entrego eso a Dios”, dijo Bazán.

¿Por qué Paco Bazán se separó de su esposa?

Por otro lado, el conductor del programa El Deportivo en Otra Cancha de ATV (9) comentó que el motivo principal que provocó su separación fue que se casó muy joven, a los 23 años.

“Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba. Era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal. Era una presión fuertísima”, comentó Bazán en una entrevista para una radio local.

La trascendental decisión de Paco Bazán

En ese sentido, el presentador de TV que se ha entregado por completo a su fe cristiana e hizo una ‘promesa’ religiosa con Dios para que este pueda recuperar a su familia tal como solía tenerla antes.

“¿Por qué hablo de mi castidad? Porque quisiera que más gente siguiera ese camino, fuera de su cuerpo, de su impulso. Le ofrecí (mi castidad) a Dios y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa”, agregó Bazán.